Zahnerkrankungen – ein Überblick

Schmerzen in einem einzelnen Zahn (Zahnschmerzen) sind wohl das am häufigsten bemerkte Symptom einer Zahnerkrankung. Ein Zahn kann dauerhaft oder nur unter bestimmten Bedingungen schmerzen, z. B. beim Kauen oder beim Beklopfen mit einem zahnärztlichen Instrument. Zahnschmerzen deuten auf Karies oder eine Zahnfleischerkrankung hin. Auch freiliegende Zahnhälse, zu kräftiges Kauen, Zähneknirschen (Bruxismus) und Sprünge in den Zähnen können Zahnschmerzen verursachen. Wenn die Nebenhöhlen verstopft sind, können die oberen Zähne ähnlich empfindlich sein.

Abgenutzte und lockere Zähne können ein Hinweis auf eine Zahnfleischerkrankung oder Bruxismus sein, eine Störung, die durch häufiges Zusammenbeißen und Knirschen der Zähne gekennzeichnet ist. Zu Zähneknirschen kommt es vorwiegend während des Schlafes, so dass die Betroffenen selbst nichts davon wissen. Es kann jedoch auch tagsüber auftreten. Menschen, die unter Bruxismus leiden, müssen sich tagsüber darauf konzentrieren, ihre Zähne nicht zusammenzupressen oder mit den Zähnen zu knirschen. Zähneknirschen kann zu Zahnabrieb (Attrition) führen. Darunter versteht man den Abrieb der Zähne durch Kontakt der Beißflächen. Zu einer Attrition kann es auch durch Kauen von scheuernden Lebensmitteln oder Tabak, oder durch eine altersbedingte Abnutzung der Zähne kommen. Das Kauen ist mit abgenutzten Zähnen erschwert.

Abnormal geformte Zähne können auf eine genetische oder hormonelle Störung oder auf eine Infektion vor dem Durchbruch der Zähne hinweisen. Auch äußere Gewalteinwirkung am Mund kann Frakturen oder Absplitterungen verursachen und die Form der Zähne verändern.

Eine abnormale Zahnfärbung ist nicht dasselbe wie das Nachdunkeln oder Vergilben der Zähne, das mit dem Alter eintritt oder wenn die Zähne färbenden Substanzen, wie Kaffee, Tee, Rotwein und Zigarettenrauch, ausgesetzt sind. Ein Grauwerden des Zahnes kann auf eine vorangegangene Infektion im Zahninneren hinweisen, bei der das Zahnmark (Pulpa), das lebendige Zentrum des Zahnes, schwer beschädigt wurde. Dasselbe kann auftreten, wenn ein bleibender Zahn einen infizierten Milchgebisszahn ersetzt. Dauerhafte Zahnverfärbungen können auftreten, wenn vor dem Alter von neun Jahren Tetrazyklin eingenommen wurde oder die Mutter während der zweiten Schwangerschaftshälfte Tetrazyklin eingenommen hat. Bei übermäßiger Fluoridgabe im Kindesalter kann der Zahnschmelz weiße Sprenkel bekommen.

Veränderter Zahnschmelz kann durch eine Ernährung hervorgerufen werden, die wenig Vitamin D enthält, etwa bei einer Rachitis. Er kann auch die Folge von Infektionen im Kindesalter (wie Masern oder Windpocken) sein, die in der Phase auftraten, als sich die bleibenden Zähne gebildet haben. Zahnschmelzschäden können auch durch Säurerückfluss aus dem Magen (gastroösophagealer Reflux) oder wiederholtes Erbrechen entstehen, wie es bei einer Ess-Brechsucht (Bulimie) vorkommt, da die Magensäure den Zahnschmelz angreift. Schwimmer, die viel Zeit in übermäßig chloriertem Wasser verbringen, können Zahnschmelz verlieren, ebenso wie Menschen, die beruflich mit Säuren arbeiten. Bei übermäßiger Fluoridgabe (Fluorose) im Kindesalter kann der Zahnschmelz weiße Sprenkel bekommen. Ist der Zahnschmelz beschädigt, können Bakterien leichter in den Zahn eindringen und Karies verursachen.