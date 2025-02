Rezidivierende Stomatitis aphthosa

Die Symptome beginnen gewöhnlich mit Schmerzen oder Brennen, binnen 1 bis 2 Tagen gefolgt von einem Mundgeschwür. Bläschen treten nie auf. Die Schmerzen sind für eine wunde Stelle mit einer so geringen Größe außergewöhnlich stark und dauern vier bis sieben Tage an. Die Entzündung bildet sich fast immer auf weichen, lockeren Geweben, insbesondere auf den Innenseiten von Lippen und Wangen, auf der Zunge, dem weichen Gaumen und manchmal im Rachen. Wundstellen erscheinen als flache, runde oder ovale Flecken mit einem gelblich-grauen Zentrum und einer roten Konturlinie. Die meisten Wundstellen sind klein, mit einem Durchmesser von weniger als 1 cm (1/8 bis 3/8 Zoll), und treten häufig in Gruppen von 2 oder 3 auf. Im Allgemeinen verschwinden sie innerhalb von zehn Tagen von selbst wieder und hinterlassen keine Narben. Größere Geschwüre, die weniger als 3 cm im Durchmesser sind, sind weniger häufig. Diese größeren Geschwüre haben eine unregelmäßige Form, brauchen oft viele Wochen zum Abheilen, und hinterlassen oft Narben.

Bei einer schweren Ausprägung kann es zu Fieber, Schwellungen der Halslymphknoten und einem Gefühl allgemeiner Erschöpfung kommen.