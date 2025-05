Komplikationen nach einer Zahnbehandlung

Das Auftreten von Schwellungen ist nach bestimmten Behandlungen normal, insbesondere nach Zahnextraktionen (Ziehen eines Zahns) und kieferchirurgischen Eingriffen. Durch das Kühlen der Wange mit einem Kühlkissen oder noch besser mit einer Packung gefrorener Erbsen oder Mais, die sich an die Gesichtsform anpasst, lassen sich Schwellungen weitgehend verhindern. Eispackungen können in den ersten 18 Stunden nach der Behandlung angewendet werden. Die Wange sollte jede Stunde oder alle 1 bis 2 Stunden für 25 Minuten gekühlt werden. Hält die Schwellung nach drei Tagen noch an oder vergrößert sie sich, sollte man den Zahnarzt aufsuchen, da sich die Wunde infiziert haben könnte.

Die Schmerzen nach einer Zahnbehandlung können leicht bis schwer sein. Betroffene können verschiedene Schmerzmittel einnehmen.