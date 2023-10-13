Medikamente zur Behandlung von Krampfanfällen
Medikamente
Verwendung
Einige Nebenwirkungen
Acetazolamid
Absence-Epilepsien, wenn andere Antiepileptika nicht wirksam sind
Nierensteine, Dehydratation und chemisches Ungleichgewicht im Blut
Cannabidiol
Dravet-Syndrom
Tonische oder atonische Anfälle bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Schläfrigkeit, Leberschädigung, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Durchfall
Carbamazepin
Fokale Anfälle
Sekundär generalisierte Anfälle (einschließlich fokaler Anfälle mit Entwicklung zu bilateralen Anfällen)
Abnahme der weißen Blutkörperchen (Neutropenie), Unterproduktion von Blutzellen (aplastische Anämie, die tödlich sein kann), niedrige Thrombozytenzahl (Thrombozytopenie), schwerer Ausschlag, Verdauungsstörungen, Leberschäden, Lallen (Dysarthrie), Lethargie, Schwindelgefühl und Doppeltsehen
Cenobamat
Anfälle mit fokalem Beginn mit oder ohne fokalen Anfällen mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen†
Schwindel, Doppeltsehen, Schläfrigkeit, Müdigkeit und in seltenen Fällen Selbstmordgedanken
Clobazam
Absence-Epilepsie
Dravet-Syndrom
Anfälle mit fokalem Beginn oder fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen†, wenn andere Antiepileptika nicht wirksam sind
Manchmal tonische oder atonische Anfälle bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Schläfrigkeit, Verstopfung, Koordinationsverlust, Selbstmordgedanken, Medikamentenabhängigkeit, Reizbarkeit und Schluckschwierigkeiten
Clonazepam
Atonische Krampfanfälle
Atypische Absence-Epilepsie beim Lennox-Gastaut Syndrom*
Epileptische (infantile) Spasmen
Myoklonische Krampfanfälle
Schläfrigkeit, Verhaltensauffälligkeiten, Koordinationsverlust und Verlust der Wirksamkeit des Medikaments nach 1 bis 6 Monaten
Divalproex‡
Absence-Epilepsie
Epileptische Spasmen
Fokale Anfälle
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Juvenile myoklonische Epilepsie
Myoklonische Krampfanfälle
Tonische oder atonische Anfälle bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, zeitweilige Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Zittern (Tremor), reversibler Haarausfall, Gewichtszunahme und Leberschaden
Ein etwas höheres Risiko für Geburtsfehler an Rückenmark, Wirbelsäule oder Gehirn (Neuralrohrdefekte) als bei anderen Antiepileptika
Eslicarbazepin
Fokale Anfälle
Schwindelgefühl oder Zittern, Doppeltsehen oder Sehtrübung, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ein niedriger Natriumgehalt im Blut, Selbstmordgedanken und Reaktionen der Haut, wie ein Ausschlag (bisweilen schwer)
Ethosuximid
Absence-Epilepsie
Übelkeit, Lethargie, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Ausschlag und niedrige Anzahl von Blutzellen (alle Typen von Blutzellen)
Felbamat
Wird nur eingesetzt, wenn andere Antiepileptika unwirksam sind
Atypische Absence-Epilepsie beim Lennox-Gastaut Syndrom*
Fokale Anfälle
Kopfschmerzen, Erschöpfung, Leberversagen und selten aplastische Anämie (die tödlich sein kann)
Fosphenytoin§
Fokale Anfälle mit Bewusstseinsstörungen
Status epilepticus
Fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen†
Vorbeugung eines Krampfanfalls nach einer Kopfverletzung
Koordinationsverlust, Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Jucken und Kribbeln
Gabapentin
Fokale Anfälle
Fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen†
Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Gewichtszunahme und Kopfschmerzen
Bei Kindern Schläfrigkeit, aggressives Verhalten, Stimmungsschwankungen und Hyperaktivität
Lacosamid
Fokale Anfälle
Generalisierte tonisch-klonische Krampfanfälle bei Menschen ab 4 Jahren
Schwindelgefühl, Doppeltsehen und Selbstmordgedanken
Lamotrigin
Fokale Anfälle
Anfälle mit generalisiertem Beginn bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Koordinationsverlust, Doppeltsehen, Tremor, anormale Menstruationsperioden und Ausschlag
Levetiracetam
Fokale Anfälle
Juvenile myoklonische Epilepsie
Myoklonische Krampfanfälle
Anfälle mit generalisiertem Beginn
Status epilepticus
Schwindelgefühl, Schwächegefühl, Erschöpfung, Koordinationsverlust, Stimmungsschwankungen und Verhaltensänderungen
Oxcarbazepin
Fokale Anfälle
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Doppeltsehen, Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Erschöpfung, Übelkeit sowie niedrige Natriumspiegel im Blut
Perampanel
Fokale Anfälle
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Aggressivität, Stimmungsschwankungen und Verhaltensänderungen, Selbstmordgedanken, Schwindelgefühl, Erschöpfung, Reizbarkeit, Stürze, Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Bauchschmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen
Phenobarbital
Fokale Anfälle
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Krämpfe bei Neugeborenen
Status epilepticus
Schläfrigkeit, ungewöhnliche Augenbewegungen (Nystagmus), Koordinationsverlust, Anämie und Ausschlag
Bei Kindern Hyperaktivität und Lernschwierigkeiten
Phenytoin§
Fokale Anfälle mit Bewusstseinsstörungen
Fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen†
Status epilepticus (Phenytoin wird intravenös verabreicht)
Vorbeugung eines Krampfanfalls nach einer Kopfverletzung
Geschwollenes Zahnfleisch, Abnahme der roten Blutkörperchen (Anämie), Verlust der Knochendichte, übermäßiger Körperhaarwuchs (Hirsutismus), Ausschlag und geschwollene Drüsen
Bei hohen Dosen von Phenytoin Koordinationsverlust, schleppende Sprache, ungewöhnliche Augenbewegungen, Lethargie, Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen
Pregabalin
Fokale Anfälle
Schwindelgefühl, Schläfrigkeit, Koordinationsverlust, verschwommenes Sehen, Doppeltsehen, Tremor und Gewichtszunahme
Tiagabin
Fokale Anfälle
Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, verlangsamtes Denken, Bauchschmerzen, Erschöpfung, Übelkeit und Tremor
Topiramat
Atypische Absence-Epilepsien
Dravet-Syndrom
Fokale Anfälle
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Verwirrtheit, verringerte Konzentrationsfähigkeit, Wortfindungsschwierigkeiten, Erschöpfung, Appetitverlust und Gewichtsabnahme, Taubheit oder Kribbeln, verringertes Schwitzen und Nierensteine
Valproat‡
Absence-Epilepsie
Dravet-Syndrom
Fieberkrämpfe
Fokale Anfälle
Tonisch-klonische Anfälle mit generalisiertem Beginn
Epileptische Spasmen
Juvenile myoklonische Epilepsie
Myoklonische Krampfanfälle
Krämpfe bei Neugeborenen
Tonische oder atonische Anfälle bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Status epilepticus
Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Gewichtszunahme, reversibler Haarausfall, zeitweilige Schläfrigkeit, Tremor und selten Leberschaden
Ein etwas höheres Risiko für Geburtsfehler an Rückenmark, Wirbelsäule oder Gehirn (Neuralrohrdefekte) als bei anderen Antiepileptika
Vigabatrin
Epileptische Spasmen
Fokale Anfälle
Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Erschöpfung und permanente Veränderungen der Sehfähigkeit
Zonisamid
Fokale Anfälle
Manchmal tonische oder atonische Anfälle bei Lennox-Gastaut-Syndrom*
Schläfrigkeit, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Wortfindungsschwierigkeiten, Koordinationsverlust, Nierensteine, Appetitverlust und Gewichtsabnahme sowie Übelkeit
* Atypische Absence-Epilepsien, atonische Anfälle und tonische Anfälle treten gewöhnlich als Teil einer schweren Form der Epilepsie namens Lennox-Gastaut-Syndrom ein, das bei Kindern vor dem vierten Lebensjahr einsetzt.
† Fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateralen Anfällen sind Krampfanfälle, die auf einer Seite des Gehirns beginnen und sich dann auf beide Seiten ausbreiten.
‡ Divalproex und Valproat sind ähnlich.
§ Fosphenytoin und Phenytoin sind ähnlich.