Einige Medikamente, die ein Serotonin-Syndrom verursachen können:

Gruppe

Medikamente

Antidepressiva: Monoaminoxidase-Hemmer

Phenelzin

Selegilin

Tranylcypromin

Antidepressiva: Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer

Bupropion

Nefazodon

Trazodon

Venlafaxin

Antidepressiva: Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

Citalopram

Escitalopram

Fluoxetin

Paroxetin

Sertralin

Antidepressiva: Trizyklische Antidepressiva

Amitriptylin

Desipramin

Doxepin

Imipramin

Nortriptylin

Trimipramin

Stimulanzien des Zentralnervensystems (ZNS)

Amphetamin

Kokain

Methamphetamin

3,4-Methylendioxymethylamphetamin (MDMA oder Ecstasy)

Methylphenidat

Phentermin

Sibutramin

Halluzinogene

Lysergsäurediethylamid (LSD)

5-Methoxy-Diisopropyltryptamin („Foxy Methoxy“)

Kräuter

Muskatnuss

Ginseng (asiatisch oder amerikanisch)

Johanniskraut

Steppenraute

5-Hydroxytryptamin (5-HT1)-Agonisten (Triptane)

Almotriptan

Eletriptan

Frovatriptan

Naratriptan

Rizatriptan

Sumatriptan

Zolmitriptan

Opioide

Buprenorphin

Fentanyl

Hydrocodon

Meperidin

Oxycodon

Pentazocin

Tramadol

Andere

Buspiron

Chlorpheniramin

Dextromethorphan

Granisetron

5-Hydroxytryptophan

Levodopa

Lithium

Metoclopramid

Olanzapin

Ondansetron

Risperidon

Ritonavir

Tryptophan

Valproat

