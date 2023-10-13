Einige Medikamente, die ein Serotonin-Syndrom verursachen können:
Gruppe
Medikamente
Antidepressiva: Monoaminoxidase-Hemmer
Phenelzin
Selegilin
Tranylcypromin
Antidepressiva: Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
Bupropion
Nefazodon
Trazodon
Venlafaxin
Antidepressiva: Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetin
Paroxetin
Sertralin
Antidepressiva: Trizyklische Antidepressiva
Amitriptylin
Desipramin
Doxepin
Imipramin
Nortriptylin
Trimipramin
Stimulanzien des Zentralnervensystems (ZNS)
Methamphetamin
3,4-Methylendioxymethylamphetamin (MDMA oder Ecstasy)
Methylphenidat
Phentermin
Sibutramin
Halluzinogene
Lysergsäurediethylamid (LSD)
5-Methoxy-Diisopropyltryptamin („Foxy Methoxy“)
Kräuter
Muskatnuss
Ginseng (asiatisch oder amerikanisch)
Steppenraute
5-Hydroxytryptamin (5-HT1)-Agonisten (Triptane)
Almotriptan
Eletriptan
Frovatriptan
Naratriptan
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
Buprenorphin
Fentanyl
Hydrocodon
Meperidin
Oxycodon
Pentazocin
Tramadol
Andere
Buspiron
Chlorpheniramin
Dextromethorphan
Granisetron
5-Hydroxytryptophan
Levodopa
Lithium
Metoclopramid
Olanzapin
Ondansetron
Risperidon
Ritonavir
Tryptophan
Valproat