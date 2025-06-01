Definition von Pharmakodynamik Von Columbia Southern University, Orange Beach, AL Abimbola Farinde , PhD, PharmD , Überprüft von University of Wisconsin School of Pharmacy Eva M. Vivian , PharmD, MS, PhD , Überprüft/überarbeitet Geändert Juni 2025 v715573_de DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Die Pharmakodynamik (Dynamik von Arzneistoffen) bezieht sich auf die Wirkung eines Arzneistoffs (Medikaments) auf den menschlichen Körper.

Sie beschreibt die folgenden Eigenschaften von Arzneimitteln: Therapeutische Wirkungen (wie Schmerzlinderung und Senkung des Blutdrucks)

Nebenwirkungen (siehe Wirkungsweise und Chemische Wechselwirkungen)

Wirkort des Arzneimittels im Körper (Ort der Aktivität)

Wirkungsweise des Arzneimittels auf den Körper (Wirkungsmechanismus) Die Wirkung eines Arzneistoffs auf den Körper kann durch viele Faktoren beeinflusst werden, zum Beispiel durch Folgende: Das Alter des Patienten (siehe Arzneimittel im Alter)

Genetische Veranlagung einer Person

Das Vorliegen von weiteren Erkrankungen neben den bereits behandelten (siehe Überblick über das Ansprechen auf Arzneimittel)