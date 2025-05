Wirkungsweise

Die Wirkung eines Arzneimittels lässt sich über dessen Wirkstärke, Wirksamkeit und Effektivität bewerten.

Die Wirkstärke bezieht sich auf die Menge des Arzneimittels (gewöhnlich in Milligramm ausgedrückt), die erforderlich ist, um eine Wirkung, z. B. Schmerzlinderung oder Senkung des Blutdrucks, zu erzielen. Wenn beispielsweise 5 Milligramm des Mittels A Schmerzen ebenso effektiv lindern wie 10 Milligramm des Mittels B, wirkt das Mittel A doppelt so stark wie Mittel B.

Die Wirksamkeit ist die Fähigkeit eines Medikaments, einen Effekt zu bewirken (zum Beispiel eine Blutdrucksenkung). Zum Beispiel kann das Diuretikum Furosemid im Vergleich zu dem Diuretikum Hydrochlorothiazid eine viel stärkere Wasser- und Salzausscheidung über den Urin bewirken. Demnach verfügt Furosemid über eine höhere Wirksamkeit als Hydrochlorothiazid.

Effektivität unterscheidet sich von der Wirksamkeit dahingehend, dass in Betracht gezogen wird, wie gut ein Medikament in der realen Welt wirkt. Häufig ist ein in einer klinischen Studie wirksames Medikament bei der tatsächlichen Verwendung nicht sehr effektiv. Ein Medikament kann beispielsweise den Blutdruck sehr wirksam senken, aber dennoch eine geringe Effektivität aufweisen, da es so viele Nebenwirkungen hat und aufgrund dessen seltener eingenommen wird als nötig oder komplett abgesetzt wird. Die Effektivität ist daher tendenziell niedriger als die Wirksamkeit.

Allerdings bedeuten eine höhere Wirkstärke, Wirksamkeit oder Effektivität nicht notwendigerweise, dass ein Medikament einem anderen vorzuziehen ist. Bei der Überlegung, welches Arzneimittel für einen Patienten am besten geeignet ist, zieht der Arzt viele Aspekte wie Nebenwirkungen, potenzielle Toxizität, Wirkungsdauer, von der die Anzahl der Tagesdosen abhängt, und Kosten in seine Überlegungen mit ein.