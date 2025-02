Aspirationspneumonie und chemische Pneumonitis

Zu einer chemischen Pneumonitis kommt es, wenn jemand Stoffe einatmet, die für die Lunge schädlich sind. Dabei ist das eigentliche Problem eine Reizung und keine Infektion. Ein häufiger Schadstoff ist Magensäure, die durch das Einatmen von Erbrochenem in die Lunge gelangt und eine chemische Pneumonitis verursachen kann. Dies kann geschehen, wenn die betroffene Person während des Erbrechens nicht bei vollem Bewusstsein ist, wie etwa nach einem epileptischen Anfall, einer Überdosis Medikamente, Drogen oder Alkohol oder wenn die Person nach einer Narkose aufwacht.

Eine chemische Pneumonitis kann auch durch das Einatmen von abführenden Ölen (wie z. B. Mineralölen, Rizinusöl und Paraffin) und Kohlenwasserstoffen (wie z. B. Benzin, Kerosin und Petrolprodukten) ausgelöst werden.

Zu den Symptomen einer chemischen Pneumonitis zählen Atemnot und Husten, die sich innerhalb von Minuten oder Stunden entwickeln. Zu den weiteren möglichen Symptomen gehören Fieber und rosafarbener, schaumiger Auswurf. In weniger schweren Fällen treten ein bis zwei Tage nach dem Einatmen des Schadstoffs die Symptome einer Aspirationspneumonie auf.

Die Diagnose einer chemischen Pneumonitis liegt aufgrund der Ereignisse, falls bekannt, für den Arzt meist auf der Hand. Hilfreich können Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und eine Messung des Sauerstoffgehalts im Blut sein.

Die Behandlung einer chemischen Pneumonie besteht aus Sauerstofftherapie und bei Bedarf einer vorübergehenden Unterstützung mit einem Beatmungsgerät durch einen Schlauch im Hals. Die Luftröhre (Trachea) kann abgesaugt werden, um Sekrete und inhalierte Lebensmittelpartikel aus den Atemwegen zu entfernen. Zu diesem Zweck kann Bronchoskopie (Eine visuelle Untersuchung der Atemwege durch einen biegsamen Betrachtungsschlauch) eingesetzt werden.

Auch wenn Antibiotika bei dieser Erkrankung normalerweise nicht wirksam sind, werden sie häufig gegeben, weil es schwierig ist, eine chemische Pneumonitis von einer bakteriellen Aspirationspneumonie zu unterscheiden. Außerdem kann sich eine bakterielle Lungenentzündung (Pneumonie) als Komplikation aus einer chemischen Pneumonitis entwickeln.

Bei bestehendem Risiko können verschiedene Strategien zur Verhinderung einer chemischen Pneumonitis empfohlen werden. Dazu zählt das Absetzen oder die Senkung von Medikamenten zur Beruhigung (Sedativa). Es kann auch empfohlen werden, das Kopfteil des Bettes leicht anzuheben, sodass Nahrung, Flüssigkeit oder Säure nicht aus dem Magen in den Rachen und dadurch in die Lunge gelangen kann. Die Betroffenen dürfen eventuell Nahrung nur in bestimmter Form oder nur in Flüssigform trinken, um das Aspirationsrisiko zu senken. Ein Sprachtherapeut kann den Patienten bestimmte Schlucktechniken beibringen (zum Beispiel Schlucken, während das Kinn Richtung Brust gezogen wird), um das Risiko von Nahrung und Flüssigkeit in der Lunge zu vermeiden.