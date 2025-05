Belastungstests

Mit diesem computergestützten Test werden die Lungen- und Herzfunktion untersucht und Informationen gesammelt, zum Beispiel, wie viel Luft durch die Lunge fließt, wie viel Kohlendioxid gebildet wird und wie gut die Lunge Sauerstoff ins Blut und Kohlendioxid aus dem Blut heraus transportiert. Dieser Test wird sowohl in Ruhestellung als auch unter Belastung auf einem Laufband oder Fahrradergometer durchgeführt, wobei der Betroffene mehrere unterschiedliche Arten von Überwachungsgeräten trägt. Die Belastungsintensität wird schrittweise gesteigert, bis die Symptome eine weitere körperliche Aktivität verhindern.

Durch den Herz-Lungen-Belastungstest wird hauptsächlich festgestellt, ob die Belastungskapazität normal ist. Wenn sie reduziert ist, wird bestimmt, ob dies auf Herz- und/oder Lungenerkrankungen oder Dekonditionierung zurückzuführen ist. Mit diesem Test können Probleme bereits in einem früheren Stadium festgestellt werden als bei nicht so umfangreichen Tests oder denen, die nur in Ruhe durchgeführt werden.

Mit dem Herz-Lungen-Belastungstest kann auch das Ansprechen auf eine Behandlung überwacht und das Training im Rahmen einer Rehabilitation bei Lungenerkrankungen angeleitet werden.