Übersicht über Lebertumore

Lebertumoren können gutartig (benigne) oder bösartig (maligne) sein.

Bösartige Lebertumoren können in der Leber entstehen (Primärtumoren) oder sich von anderen Körperteilen auf die Leber ausbreiten (Metastasen).

Gutartige Lebertumoren sind relativ häufig und verursachen meistens keine Symptome. In seltenen Fällen führen diese Tumoren aber zu Beschwerden im oberen rechten Bauch oder dazu, dass sich die Leber vergrößert oder in die Bauchhöhle blutet. Gutartige Lebertumoren sind unter anderem:

Die meisten gutartigen Tumoren werden erst entdeckt, wenn aus einem anderen Grund eine bildgebende Untersuchung, wie z. B. eine Ultraschalluntersuchung, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT), vorgenommen wird. Die Leber nimmt in der Regel ihre normalen Funktionen wahr, auch wenn ein gutartiger Tumor vorhanden ist. Daher sind die Ergebnisse von Bluttests zur Beurteilung der Leber normalerweise unauffällig. Möglicherweise ist eine Behandlung erforderlich.

Wussten Sie ...

Zysten Manchmal bilden sich in der Leber mit Flüssigkeit gefüllte Blasen (Zysten). Diese verursachen meistens keine Symptome oder gesundheitlichen Probleme. Entdeckt werden sie zufällig bei bildgebenden Untersuchungen. Sehr große Zysten können bisweilen andere Organe einengen und/oder Schmerzen verursachen. In solchen Fällen kann eine Drainage der Zyste über die Haut mit oder ohne operativen Einschnitt durchgeführt werden. Zysten kehren jedoch häufig zurück. Wenn die Zysten erneut auftreten und die Lebensqualität beeinträchtigen oder andere erhebliche Probleme verursachen, empfehlen Ärzte möglicherweise eine Lebertransplantation. Dies ist jedoch selten. Wenige Menschen weisen von Geburt an viele Zysten in der Leber auf (eine sogenannte Zystenleber oder zystische Leberkrankheit). Die Betroffenen haben in der Regel auch Zysten in anderen Organen, wie etwa in den Nieren (Zystenniere oder polyzystische Nierenerkrankung). Die Leber vergrößert sich, hält ihre Funktionen aber normalerweise aufrecht.