In den USA und anderen westlichen Ländern sind die häufigsten Ursachen für eine Fettleber:

Konsum großer Mengen an Alkohol

Adipositas

Stoffwechselstörungen wie Übergewicht, Insulinresistenz (was bei Diabetes auftreten kann) und hohe Fettwerte (Triglyzeride und Cholesterin) im Blut

Toxine

Bestimmte Medikamente, darunter Kortikosteroide, Tamoxifen und bestimmte Chemotherapeutika

Erbliche Stoffwechselstörungen

Schwangerschaft

Die Kombination von Übergewicht, Insulinresistenz, hohen Triglyzeridwerten und/oder Cholesterinspiegeln wird metabolisches Syndrom genannt. All diese Elemente sorgen für Fetteinlagerungen in den Leberzellen, indem der Körper entweder mehr Fett synthetisiert oder das Fett langsamer verarbeitet (verstoffwechselt) und ausscheidet. In der Folge bildet sich überschüssiges Fett, das dann in den Leberzellen eingelagert wird. Fettreiche Ernährung führt nicht unbedingt zu einer Fettleber.

In seltenen Fällen bildet sich auch in der Spätphase der Schwangerschaft Fett in der Leber. Diese sogenannte Schwangerschaftsfettleber oder mikrovesikuläre Steatose gilt in der Regel als eine andere Erkrankung als die gewöhnliche Fettleber.