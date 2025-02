In der Regel wird Hepatitis A übertragen, wenn das Virus aufgenommen wird, nachdem ein Gegenstand angefasst oder Lebensmittel gegessen oder getrunken wurden, die mit dem Kot eines Infizierten verunreinigt waren (als fäkal-oraler Übertragungsweg bezeichnet). Die Verbreitung erfolgt meistens infolge mangelnder Hygiene – wenn z. B. eine infizierte Person mit ungewaschenen Händen Nahrungsmittel zubereitet. Meeresfrüchte können verunreinigt sein und bei rohem Verzehr zu einer Infektion führen, wenn sie aus Gewässern stammen, in die ungeklärte Abwässer eingeleitet werden.

Manchmal verbreitet sich Hepatitis A auch in Kinderkrippen, wo Personal und Kinder mit infiziertem Stuhl in Windeln in Kontakt kommen können.

Infizierte können das Virus bereits verbreiten, bevor sie Symptome entwickeln und von der Infektion wissen.

Epidemien, die in der Regel mit einer Kontamination der Wasserversorgung durch Fäkalien in Verbindung gebracht werden, sind häufig, insbesondere in Ländern, in denen keine wirksame Wasseraufbereitung und sanitären Einrichtungen zur Verfügung stehen.

Die Hepatitis A wird nicht chronisch. Nach Abklingen der akuten Hepatitis können die Patienten das Virus nicht mehr an andere weitergeben.