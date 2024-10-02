Was ist ein Achillessehnenriss?
Eine Sehne ist ein widerstandsfähiges Gewebeseil, das einen Muskel mit einem Knochen verbindet.
Die Achillessehne verbindet den Wadenmuskel mit dem Fersenbein. Ein Achillessehnenriss ist ein Riss in der Sehne.
Die Sehne kann teilweise oder ganz abreißen.
Sie reißt normalerweise durch Laufen oder Springen
Der Arzt kann einen Achillessehnenriss anhand einer Untersuchung feststellen.
Es kann sein, dass der Riss operiert werden muss.
Wie kommt es zum Achillessehnenriss?
Sehnen können reißen, wenn:
Sie überdehnt werden
Der Muskel, mit dem die Sehne verbunden ist, zu stark zusammengezogen wird
Achillessehnenrisse treten auf, wenn der Fuß hart nach oben gedrückt wird, z. B.:
Bei harten Sprüngen
Bei Sprunglandungen
Bei sehr schnellem Laufen
Risse entstehen häufig beim Sport, besonders, wenn das Training im mittleren Alter zu schnell begonnen wird.
Was sind die Symptome eines Achillessehnenrisses?
Ein Riss in der Achillessehne verursacht folgende Symptome:
Ein Gefühl, als ob man hinter dem Knöchel einen Tritt erhalten hätte
Probleme beim Gehen
Die Wade schmerzt stark und kann geschwollen oder blau sein
Wie werden Achillessehnenrisse diagnostiziert?
Ärzte können einen Achillessehnenriss in der Regel anhand einer Untersuchung diagnostizieren. Manchmal auch anhand einer MRT (Magnetresonanztomografie).
Wie werden Achillessehnenrisse behandelt?
Bei einem Anriss (und manchmal bei einem Abriss) der Sehne wird vier Wochen lang eine Knöchelschiene oder ein abnehmbarer Stiefel getragen.
Wenn die Sehne vollständig abgerissen ist oder trotz Schiene oder Stiefel nicht heilt, muss möglicherweise operiert werden.
Nachdem der Riss abgeheilt ist, müssen Reha-Übungen durchgeführt werden. Die Übungen helfen, die Muskeln um das Gelenk zu kräftigen und das Gelenk weniger steif zu machen.