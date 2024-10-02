Was ist ein Achillessehnenriss?

Was ist ein Achillessehnenriss?

Eine Sehne ist ein widerstandsfähiges Gewebeseil, das einen Muskel mit einem Knochen verbindet.

Die Achillessehne verbindet den Wadenmuskel mit dem Fersenbein. Ein Achillessehnenriss ist ein Riss in der Sehne.