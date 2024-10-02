skip to main content
KURZINFORMATIONEN

Achillessehnenrisse

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Okt. 2024
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist ein Achillessehnenriss?

Eine Sehne ist ein widerstandsfähiges Gewebeseil, das einen Muskel mit einem Knochen verbindet.

Die Achillessehne verbindet den Wadenmuskel mit dem Fersenbein. Ein Achillessehnenriss ist ein Riss in der Sehne.

  • Die Sehne kann teilweise oder ganz abreißen.

  • Sie reißt normalerweise durch Laufen oder Springen

  • Der Arzt kann einen Achillessehnenriss anhand einer Untersuchung feststellen.

  • Es kann sein, dass der Riss operiert werden muss.

Wie kommt es zum Achillessehnenriss?

Sehnen können reißen, wenn:

  • Sie überdehnt werden

  • Der Muskel, mit dem die Sehne verbunden ist, zu stark zusammengezogen wird

Achillessehnenrisse treten auf, wenn der Fuß hart nach oben gedrückt wird, z. B.:

  • Bei harten Sprüngen

  • Bei Sprunglandungen

  • Bei sehr schnellem Laufen

Risse entstehen häufig beim Sport, besonders, wenn das Training im mittleren Alter zu schnell begonnen wird.

Was sind die Symptome eines Achillessehnenrisses?

Ein Riss in der Achillessehne verursacht folgende Symptome:

  • Ein Gefühl, als ob man hinter dem Knöchel einen Tritt erhalten hätte

  • Probleme beim Gehen

  • Die Wade schmerzt stark und kann geschwollen oder blau sein

Wie werden Achillessehnenrisse diagnostiziert?

Ärzte können einen Achillessehnenriss in der Regel anhand einer Untersuchung diagnostizieren. Manchmal auch anhand einer MRT (Magnetresonanztomografie).

Wie werden Achillessehnenrisse behandelt?

Bei einem Anriss (und manchmal bei einem Abriss) der Sehne wird vier Wochen lang eine Knöchelschiene oder ein abnehmbarer Stiefel getragen.

Wenn die Sehne vollständig abgerissen ist oder trotz Schiene oder Stiefel nicht heilt, muss möglicherweise operiert werden.

Nachdem der Riss abgeheilt ist, müssen Reha-Übungen durchgeführt werden. Die Übungen helfen, die Muskeln um das Gelenk zu kräftigen und das Gelenk weniger steif zu machen.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

