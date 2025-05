Achillessehnenrisse

Überweisung an einen orthopädischen Chirurgen

Bei teilweisen oder vollständigen Rissen eine Schiene oder möglicherweise einen Gips

Bei einigen vollständig gerissenen Sehnen ein chirurgischer Eingriff

Patienten mit einem Achillessehnenriss werden meist an einen orthopädischen Chirurgen überwiesen.

Bei teilweisen und vollständigen Rissen wird in der Notaufnahme eine kurze Schiene am verletzten Bein angelegt. Die Schiene hält den Fuß so, dass die Zehen nach unten zeigen (sogenannte Plantarflexion). Diese Stellung verhindert, dass sich die Achillessehne dehnen kann und fördert die Heilung. Die Schiene wird nur für kurze Zeit getragen. Dann entscheidet ein orthopädischer Chirurg, ob ein Gips oder ein chirurgischer Eingriff zur Reparatur der Sehne die bessere Lösung ist. Menschen mit einem Riss der Achillessehne sollten den verletzten Fuß nicht belasten und Krücken verwenden.

Manche vollständigen Risse müssen sofort operiert werden.

Angerissene Sehnen, die 3 Monate und länger mit Symptomen einhergehen, müssen unter Umständen operiert werden.