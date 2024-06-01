Was sind die Ursachen von Zöliakie?

Was sind die Ursachen von Zöliakie?

Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem ist der körpereigene Abwehrmechanismus gegen Krankheiten und Infektionen. Im Falle einer Autoimmunerkrankung attackiert das Immunsystem Teile des eigenen Körpers.

Bei der Zöliakie reagiert das Immunsystem auf ein Protein namens Gluten, das sich in bestimmten Getreidesorten befindet.

Durch die Immunreaktion bilden sich Antikörper, die die Schleimhaut des Dünndarms schädigen.

Eine Schädigung der Darmschleimhaut verhindert, dass Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden.

Nicht resorbiertes Fett macht den Stuhl fettig.

Andere nicht resorbierte Nährstoffe verursachen Flatulenz und Durchfall.

Gluten ist ein Protein in Weizen und sämtlichen Produkten aus Weizenmehl. Das bedeutet, dass Gluten in Brot, Nudeln und vielen Backwaren vorkommt. Gluten findet sich auch in Gerste und Roggen. Andere Getreidesorten wie Hafer enthalten kein Gluten. Es gibt kein Gluten in Gemüse oder Obst.

Die Zöliakie tritt gewöhnlich familiär gehäuft auf. Der Betroffene erbt die Tendenz, daran zu erkranken. Aber nur einige Menschen in einer Familie bekommen die Krankheit auch wirklich.