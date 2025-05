Was ist Reisedurchfall?

Was ist Reisedurchfall?

Als Reisedurchfall bezeichnet man Durchfall (wässrigen Stuhl), der auf Reisen in Länder vorkommt, in denen sich Krankheitserreger wegen unzureichender Aufbereitung im Trinkwasser befinden. In diesen Gegenden kann man beim Trinken von Wasser sowie beim Verzehr von ungekochten oder mit Wasser gewaschenen oder zubereiteten Lebensmitteln erkranken.

Bakterien wie Escherichia coli (E. coli) im Wasser sind normalerweise die Ursache von Reisedurchfall. Aber auch Viren wie das Norovirus (besonders auf Kreuzfahrtschiffen) sowie andere Bakterien und Parasiten können eine Erkrankung auslösen.

Reisedurchfall ist auf Bakterien, Parasiten oder Viren im Trinkwasser oder auf Lebensmitteln zurückzuführen.

Die Symptome treten in der Regel 12 bis 72 Stunden nach der Zufuhr von infizierten Lebensmitteln oder kontaminiertem Wasser auf und halten 3 bis 5 Tage lang an.

Auf Reisen in Ländern, in denen die Wasseraufbereitung weniger zuverlässig ist, kommt es eher zu Reisedurchfall.

Zur Vorbeugung gegen Reisedurchfall sollte man nur in Flaschen abgefüllte Getränke zu sich nehmen, zum Zähneputzen Trinkwasser in Flaschen verwenden und auf Eiswürfel und ungekochtes Obst und Gemüse verzichten.

Ein Krankenhaus aufsuchen sollte man, wenn es zu Fieber oder blutigem Durchfall kommt.