Was verursacht ein Taubheitsgefühl?

Wenn Sie etwas mit der Hand berühren, senden die Nerven in Ihrer Hand Nachrichten an Ihr Gehirn. Dadurch fühlen Sie, was Sie berühren. Ähnliche Nerven verbinden alle Bereiche des Körpers mit dem Gehirn. Wenn es zu einer Störung auf einer der Nervenbahnen kommt, die diese Nachrichten nehmen, tritt ein Taubheitsgefühl auf. Viele verschiedene Krankheiten und Medikamente können diese Nervenbahn blockieren oder Druck auf sie ausüben, zum Beispiel:

Schlaganfall

Infektionen, wie Lyme-Borreliose oder HIV-Infektion

Multiple Sklerose

Diabetes

Unzureichender Vitamin-B12-Spiegel im Körper

Arthrose, die auf die aus dem Rückenmark kommenden Nerven drückt

Druck auf einen Nerv durch wiederholte Bewegungen oder zu langes Sitzen in einer Position

Verletzung am Gehirn, Rückenmark oder den Nerven

Manche Personen spüren ein Taubheitsgefühl und Kribbeln in den Händen und um den Mund, wenn sie Angst haben und zu schnell atmen (hyperventilieren), was nicht gefährlich ist.