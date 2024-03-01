Arginin-Vasopressin-Resistenz, früher auch als „Nephrogener Diabetes insipidus“ bezeichnet, ist ein Nierenproblem, das dazu führt, dass Sie zu häufig urinieren (Wasserlassen), weswegen Sie dann Durst bekommen.

Normalerweise halten Ihre Nieren den Wasserspiegel im Körper im Gleichgewicht, sodass genau die richtige Menge vorhanden ist (Wasserhaushalt). Bei einer Arginin-Vasopressin-Resistenz verliert der Körper jedoch durch das Wasserlassen zu viel Wasser.