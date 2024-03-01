Was ist eine Arginin-Vasopressin-Resistenz?
Arginin-Vasopressin-Resistenz, früher auch als „Nephrogener Diabetes insipidus“ bezeichnet, ist ein Nierenproblem, das dazu führt, dass Sie zu häufig urinieren (Wasserlassen), weswegen Sie dann Durst bekommen.
Normalerweise halten Ihre Nieren den Wasserspiegel im Körper im Gleichgewicht, sodass genau die richtige Menge vorhanden ist (Wasserhaushalt). Bei einer Arginin-Vasopressin-Resistenz verliert der Körper jedoch durch das Wasserlassen zu viel Wasser.
Eine Arginin-Vasopressin-Resistenz kann kurz nach der Geburt beginnen oder später auftreten.
Sie scheiden sehr viel Urin aus – beinahe 4 bis 24 Liter pro Tag
Daher sind Sie durstig und trinken viel.
Das starke Wasserlassen und übermäßige Trinken bringt das Verhältnis von Salzen und Mineralstoffen (Elektrolyten) in Ihrem Körper aus dem Gleichgewicht
Sie können stark austrocknen (dehydrieren).
Die Ärzte achten darauf, dass Sie ausreichend Wasser trinken und nicht zu viel Salz oder Eiweiße (Proteine) zu sich nehmen.
Manchmal können Medikamente helfen.
Was verursacht eine Arginin-Vasopressin-Resistenz?
Eine Arginin-Vasopressin-Resistenz tritt auf, wenn Ihre Nieren aufhören, auf das Hormon „Vasopressin“ zu reagieren. Vasopressin signalisiert den Nieren, das Wasser zu speichern und nicht zu viel Wasser zu lassen. Wenn Ihre Nieren nicht mehr auf Vasopressin ansprechen, scheiden Sie zu viel Wasser aus.
Ursachen für Arginin-Vasopressin-Resistenz sind u. a.:
Ein genetisches Problem, mit dem Sie geboren wurden
Anwendung bestimmter Medikamente, wie z. B. Lithium
Probleme mit den Nieren, wie z. B. polyzystische Nierenerkrankung, Sichelzellenanämie oder Sjögren-Syndrom
Was sind die Symptome einer Arginin-Vasopressin-Resistenz?
Symptome einer Arginin-Vasopressin-Resistenz sind u. a.:
Starkes Durstgefühl
Häufiges Wasserlassen (bis zu 24 Liter pro Tag)
Bei einer Art von Arginin-Vasopressin-Resistenz können die Symptome kurz nach der Geburt beginnen. Die Babys können sehr stark dehydrieren (austrocknen) und Symptome zeigen, wie zum Beispiel:
Fieber
Erbrechen
Krampfanfälle
Woran erkennt der Arzt eine Arginin-Vasopressin-Resistenz?
Ärzte vermuten eine Arginin-Vasopressin-Resistenz, wenn Sie viel trinken und häufig Wasserlassen müssen. Um sicherzugehen, führt der Arzt folgende Tests durch:
Bluttests
Urintests
Manchmal führen die Ärzte einen Wasserentzugstest durch.
Wie wird eine Arginin-Vasopressin-Resistenz behandelt?
Zur Behandlung einer Arginin-Vasopressin-Resistenz wird Ihnen Folgendes verordnet:
Wasser zu trinken, sobald Sie durstig sind – Babys, Kindern und älteren Erwachsenen mit Arginin-Vassopressin-Resistenz sollte häufig Wasser angeboten werden
salz- und eiweißarme Nahrungsmittel zu sich zu nehmen
bisweilen Medikamente anzuwenden, welche die Nieren bei der Resorption von Natrium und Wasser unterstützen, sodass Sie weniger Wasser lassen