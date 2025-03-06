Was ist eine Lungenfunktionsprüfung?
Das Wort pulmonal bezieht sich auf die Lunge. Lungenfunktionsprüfungen kontrollieren, wie gut Ihre Lungen arbeiten.
Während des Tests atmen Sie durch einen Schlauch, der mit dem Lungenfunktionsgerät verbunden ist, ein und aus
Das Gerät misst, wie viel Luft ein- und ausgeatmet wird und wie schnell sich die Luft bewegt
Lungenfunktionsprüfungen untersuchen auf Lungenkrankheiten, wie Asthma oder Emphysem
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Wie führen Ärzte eine Lungenfunktionsprüfung durch?
Ärzte können dafür verschiedene Geräte verwenden. Die häufigsten sind:
Spirometer
Peakflow-Messgerät
Spirometer
Ein Spirometer ist ein Gerät, in das Sie einatmen, damit gemessen werden kann, wie viel Luft Ihre Lungen halten können und wie schnell Sie Luft aus Ihren Lungen ausatmen können. Ärzte verwenden ein Spirometer:
Um festzustellen, ob etwas Ihre Atemwege blockiert
Um zu sehen, wie viel Luft Ihre Lungen aufnehmen können
Um zu überprüfen, wie kräftig Ihre Atemmuskulatur ist
Spirometer
Mit der Spirometrie kann gemessen werden, wie viel Luft die Lungen aufnehmen können und wie schnell die Luft wieder ausgeatmet werden kann.
Peakflow-Messgerät
Ein Peakflow-Messgerät misst nur, wie schnell Sie Luft aus Ihren Lungen ausatmen können. Es ist ein kleines Gerät, das man in der Hand halten kann. Wenn Sie Asthma haben, kann Ihnen der Arzt so ein Gerät mit nach Hause geben, damit Sie Ihre Werte selbst überprüfen können.
Warum führen Ärzte eine Lungenfunktionsprüfung durch?
Lungenfunktionsprüfungen werden durchgeführt, um zu kontrollieren, wie gut Ihre Lungen arbeiten. Sie können die Prüfung durchführen, wenn der Verdacht besteht, dass Sie eine Krankheit haben, die sich auf Ihre Lungen oder Ihre Atemmuskeln auswirkt, wie z. B.:
Ärzte können Lungenfunktionstests durchführen, um Folgendes zu überprüfen:
Welche Art von Lungenkrankheit Sie vielleicht haben
Wie schwer Ihre Lungenerkrankung ist
Wie gut Ihre Atemmuskulatur funktioniert