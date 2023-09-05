skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Skoliose

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Sept. 2023
v26513453_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist eine Skoliose?

  • Bei der Skoliose ist die Wirbelsäule ungewöhnlich gekrümmt.

  • Babys können mit einer Skoliose zur Welt kommen oder sie kann sich bei Kindern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren entwickeln.

  • Skoliose kann die Schultern und Hüften Ihres Kindes ungleich machen.

Skoliose
Einzelheiten ausblenden
Bei einer Skoliose ist die Wirbelsäule ungewöhnlich gekrümmt.

Was sind die Ursachen für eine Skoliose?

In der Regel lässt sich keine Ursache finden. Manchmal wird eine Skoliose durch einen Geburtsfehler verursacht.

Welche Symptome zeigt Skoliose?

Eine leichte Skoliose verursacht meist keine Symptome. Manchmal haben Kinder jedoch Folgendes:

  • Eine Schulter kann höher stehen als die andere.

  • Eine Hüfte kann höher stehen als die andere, was ein Ungleichgewicht in der Taille verursacht.

  • Leichte bis starke Rückenschmerzen

Schwere Skoliose kann diese Folgen haben:

  • Ständige Schmerzen

  • Schwierigkeiten beim Atmen, wenn der Brustkorb auf die Lungen drückt

  • Schäden an inneren Organen

Wie können Ärzte feststellen, ob mein Kind Skoliose hat?

  • Der Arzt kann Ihr Kind bitten, sich vorzubeugen, um zu sehen, ob die Wirbelsäule gekrümmt ist.

  • Wenn die Wirbelsäule Ihres Kindes gekrümmt aussieht, wird der Arzt Röntgenaufnahmen anordnen, um die Diagnose einer Skoliose zu bestätigen.

  • Der Arzt macht Röntgenaufnahmen, um die Schwere der Krümmung zu bestimmen.

Wie behandeln Ärzte Skoliose?

Die Behandlung hängt von der Schwere der Krümmung ab.

Eine leichte Krümmung erfordert möglicherweise keine Behandlung. Der Arzt überprüft jedoch regelmäßig, ob diese sich verschlimmert.

In schwereren Fällen sollte die Behandlung so bald wie möglich beginnen und umfasst im Allgemeinen Folgendes:

  • Ein Korsett, um die Wirbelsäule gerade zu halten

  • Physiotherapie, um einer Verschlechterung der Skoliose entgegenzuwirken

  • Operation, um die Wirbel zu versteifen

Korsett gegen Skoliose
Einzelheiten ausblenden
Zur Behandlung einer Skoliose kann ein Korsett getragen werden, um die Krümmung der Wirbelsäule zu korrigieren.

Ihr Kind fühlt sich vielleicht schlecht aufgrund der Skoliose oder macht sich Sorgen um die Behandlung. Gespräche mit einem Therapeuten können Ihr Kind unterstützen.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.