Was ist eine Skoliose?
Bei der Skoliose ist die Wirbelsäule ungewöhnlich gekrümmt.
Babys können mit einer Skoliose zur Welt kommen oder sie kann sich bei Kindern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren entwickeln.
Skoliose kann die Schultern und Hüften Ihres Kindes ungleich machen.
Was sind die Ursachen für eine Skoliose?
In der Regel lässt sich keine Ursache finden. Manchmal wird eine Skoliose durch einen Geburtsfehler verursacht.
Welche Symptome zeigt Skoliose?
Eine leichte Skoliose verursacht meist keine Symptome. Manchmal haben Kinder jedoch Folgendes:
Eine Schulter kann höher stehen als die andere.
Eine Hüfte kann höher stehen als die andere, was ein Ungleichgewicht in der Taille verursacht.
Leichte bis starke Rückenschmerzen
Schwere Skoliose kann diese Folgen haben:
Ständige Schmerzen
Schwierigkeiten beim Atmen, wenn der Brustkorb auf die Lungen drückt
Schäden an inneren Organen
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Kind Skoliose hat?
Der Arzt kann Ihr Kind bitten, sich vorzubeugen, um zu sehen, ob die Wirbelsäule gekrümmt ist.
Wenn die Wirbelsäule Ihres Kindes gekrümmt aussieht, wird der Arzt Röntgenaufnahmen anordnen, um die Diagnose einer Skoliose zu bestätigen.
Der Arzt macht Röntgenaufnahmen, um die Schwere der Krümmung zu bestimmen.
Wie behandeln Ärzte Skoliose?
Die Behandlung hängt von der Schwere der Krümmung ab.
Eine leichte Krümmung erfordert möglicherweise keine Behandlung. Der Arzt überprüft jedoch regelmäßig, ob diese sich verschlimmert.
In schwereren Fällen sollte die Behandlung so bald wie möglich beginnen und umfasst im Allgemeinen Folgendes:
Ein Korsett, um die Wirbelsäule gerade zu halten
Physiotherapie, um einer Verschlechterung der Skoliose entgegenzuwirken
Operation, um die Wirbel zu versteifen
Ihr Kind fühlt sich vielleicht schlecht aufgrund der Skoliose oder macht sich Sorgen um die Behandlung. Gespräche mit einem Therapeuten können Ihr Kind unterstützen.