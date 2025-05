Die Lunge ist ein Organ, das an der Atmung beteiligt ist.

Atmung ist der Prozess, mit der Luft in die Lunge aufgenommen und daraus ausgestoßen wird.

Sauerstoff wird beim Einatmen (Inhalieren) aufgenommen und Kohlendioxid wird beim Ausatmen (Exhalieren) ausgestoßen.

Alle Zellen benötigen Sauerstoff, damit sie Nahrung in Energie verwandeln können. Der Prozess, mit dem Nahrung in Energie umgewandelt wird, bildet Abfallstoffe in Form von Kohlendioxid, das vom Körper ausgestoßen werden muss.

Sie haben zwei Lungenflügel in Ihrem Brustkorb, die von Ihrem Brustkorb umgeben sind. Luft gelangt durch die Luftröhre, auch Trachea genannt, in Ihre Lungenflügel. Die Luftröhre teilt sich in kleinere Atemwege auf, die Bronchien. Wie Äste eines Baumes teilen sich die Bronchien dann in noch kleinere Atemwege auf, die Bronchiolen. Die Bronchiolen enden in Millionen von sehr winzigen Lungenbläschen, die Alveolen genannt werden.

Die Atemwege bilden Schleim, der die Schleimhaut auskleidet. Der Schleim fängt Staubpartikel und Keime ab, damit sie nicht in die Lunge gelangen. Die Atemwege sind auch mit sehr feinen Haaren ausgekleidet. Die winzigen Haare schieben den Schleim in die Luftröhre, wo der Schleim dann letztlich ausgehustet oder heruntergeschluckt wird.

Ein kleiner Deckel, der Kehldeckel genannt wird, verhindert, dass die Nahrung beim Schlucken aus der Luftröhre austritt.