Ihre Bronchien sind Röhren, durch die die Luft in Ihre Lunge transportiert wird. Bei einer Bronchitis sind die Bronchien geschwollen und gereizt.

Eine akute Bronchitis tritt plötzlich auf und verschwindet normalerweise wieder nach einigen Tagen. Die akute Bronchitis unterscheidet sich von einer chronischen Bronchitis. Bei einer chronischen Bronchitis sind Ihre Atemwege über Jahre hinweg entzündet (geschwollen). Chronische Bronchitis tritt bei Menschen auf, die in der Vergangenheit geraucht oder mit Reizstoffen der Lunge in Kontakt gekommen sind, oder bei Menschen mit Lungenproblemen wie COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) oder mit Mukoviszidose.

Eine akute Bronchitis wird durch eine Infektion, z. B. eine Erkältung ausgelöst.

Ihre Atemwege schwellen an und produzieren einen Schleim, der Sie zu häufigem Husten zwingt.

Der Husten kann mehrere Wochen andauern.

Im Winter ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie an einer akuten Bronchitis erkranken

Wenn Sie ein gesunder Mensch ohne jegliche Lungenerkrankung sind, ist die akute Bronchitis in der Regel nicht gefährlich. Wenn Sie an einer Lungenerkrankung leiden, können Ihre Lungensymptome durch die akute Bronchitis verstärkt werden. Wenn Sie beispielsweise an Asthma leiden, können Sie anfangen zu keuchen.

