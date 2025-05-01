Was ist eine akute Bronchitis?
Ihre Bronchien sind Röhren, durch die die Luft in Ihre Lunge transportiert wird. Bei einer Bronchitis sind die Bronchien geschwollen und gereizt.
Eine akute Bronchitis tritt plötzlich auf und verschwindet normalerweise wieder nach einigen Tagen. Die akute Bronchitis unterscheidet sich von einer chronischen Bronchitis. Bei einer chronischen Bronchitis sind Ihre Atemwege über Jahre hinweg entzündet (geschwollen). Chronische Bronchitis tritt bei Menschen auf, die in der Vergangenheit geraucht oder mit Reizstoffen der Lunge in Kontakt gekommen sind, oder bei Menschen mit Lungenproblemen wie COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) oder mit Mukoviszidose.
Eine akute Bronchitis wird durch eine Infektion, z. B. eine Erkältung ausgelöst.
Ihre Atemwege schwellen an und produzieren einen Schleim, der Sie zu häufigem Husten zwingt.
Der Husten kann mehrere Wochen andauern.
Im Winter ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie an einer akuten Bronchitis erkranken
Wenn Sie ein gesunder Mensch ohne jegliche Lungenerkrankung sind, ist die akute Bronchitis in der Regel nicht gefährlich. Wenn Sie an einer Lungenerkrankung leiden, können Ihre Lungensymptome durch die akute Bronchitis verstärkt werden. Wenn Sie beispielsweise an Asthma leiden, können Sie anfangen zu keuchen.
In der Lunge und den Atemwegen
Was bei einer Bronchitis geschieht
Wodurch wird eine akute Bronchitis verursacht?
Was sind die Symptome einer akuten Bronchitis?
Wenn Sie an einer akuten Bronchitis leiden, können Ihre Symptome einige Tage oder Wochen oder auch noch länger andauern.
Vielleicht treten bei Ihnen zuerst Erkältungs- oder Grippesymptome auf, z. B.:
Naselaufen
Halsschmerzen
Müdigkeit, Schüttelfrost, Muskelschmerzen
Leichtes Fieber (37,5 °C bis 38 °C)
Diese Symptome halten normalerweise 3 bis 5 Tage an.
Dann bekommen Sie einen Husten. Der Husten:
Normalerweise wird zunächst nicht viel Schleim produziert.
Später kann farbloser, gelber, grüner und manchmal sogar blutiger Schleim auftreten.
Es kann zu Schmerzen in der Brust kommen, wenn Sie husten oder tief einatmen.
Er dauert häufig 2 bis 3 Wochen und manchmal sogar länger an.
Es kann bei Ihnen auch zu einer Keuchatmung kommen, selbst wenn Sie nicht an Asthma leiden.
Woran erkennt der Arzt eine akute Bronchitis?
Normalerweise können Ärzte eine akute Bronchitis erkennen, indem sie einfach Ihre Symptome erfragen und Ihre Lungen untersuchen. Allerdings können die Symptome einer akuten Bronchitis ähnlich der einer leichten Lungenentzündung sein. Eine Lungenentzündung ist eine Infektion des Lungengewebes und viel gefährlicher als eine Bronchitis. Ärzte können eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs durchführen, um auf eine Lungenentzündung zu untersuchen, wenn sie hören, dass die Lunge belegt ist, oder wenn die Patienten:
Älter sind
sehr krank sind
hohes Fieber haben und schnell atmen
an einer chronischen Lungenerkrankung leiden
Wie wird die akute Bronchitis behandelt?
Der Arzt wird Ihre Symptome behandeln:
Wenn Sie Fieber oder Brustkorbschmerzen vom Husten haben, können Sie rezeptfreie Arzneimittel einnehmen, z. B. Paracetamol oder Ibuprofen.
Wenn Sie unter Keuchatmung leiden, kann Ihr Arzt Ihnen einen Inhalator verschreiben (eine kleine Sprühdose mit einem Medikament, das Sie einatmen), um die Atemwege zu öffnen.
Mit Hustenmedikamenten fühlen Sie sich fast niemals besser, sie können nachts jedoch ein bisschen helfen, wenn Sie aufgrund des Hustens nicht schlafen können.
Antibiotika helfen bei einer viralen Bronchitis nicht. Ärzte verabreichen Antibiotika nur, wenn sie der Meinung sind, dass die Infektion durch Bakterien verursacht wird.