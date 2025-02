Eine operative Entfernung der Lebermetastasen ist für gewöhnlich nicht hilfreich. Wahrscheinlich empfehlen die Ärzte eine Chemotherapie. Diese wird in der Regel in die Venen (i.v.) verabreicht, Bisweilen wird ein langer Schlauch über eine Arterie im Bein in die Leber eingeführt. Somit lässt sich das Chemotherapie-Mittel direkt in den Tumor verabreichen.