Es stehen keine Behandlungen zur Verfügung, um die Leber tatsächlich zu heilen. Die Ärzte bitten Sie jedoch, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Leber weniger zu belasten:

Sie sollten auf Alkohol und Medikamente verzichten, die Ihre Leber schädigen können.

Sie sollten weniger rotes Fleisch, Fisch, Käse und Eier essen.

Dafür sollten Sie mehr pflanzliche Proteine (wie Soja) zu sich nehmen.

Sie sollten weniger Salz aufnehmen (indem Sie salzige Nahrungsmittel meiden und Ihr Essen nicht zusätzlich salzen).

Wenn sich der Zustand Ihrer Leber rasch verschlechtert, werden Sie im Krankenhaus behandelt. Die Behandlung kann Folgendes umfassen:

Flüssigkeit über eine Vene, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten

Abführmittel oder Einläufe, um giftige Stoffe (Toxine) aus dem Körper auszuscheiden

Glukose (eine Zuckerart), die über eine Vene (i.v.) verabreicht wird, wenn Ihr Blutzuckerspiegel niedrig ist

Bluttransfusionen oder Medikamente, um die Blutgerinnung im Fall von Blutungen zu unterstützen

Beatmungsschlauch oder Beatmungsmaschine (mechanische Beatmung), wenn Sie starke Atemprobleme haben

Eine Lebertransplantation (operativer Eingriff zur Entfernung einer versagenden Leber, die durch eine gesunde Spenderleber ersetzt wird) kann die Leberfunktion wiederherstellen. Jedoch ist eine Lebertransplantation für viele Patienten mit Leberversagen nicht geeignet.