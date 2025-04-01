Die Leber ist ein Organ, das sich im oberen rechten Teil des Bauches befindet. Die Leber erfüllt viele wichtige Aufgaben:
Abbau von Chemikalien und Medikamenten
Bildet eine Verdauungsflüssigkeit namens Galle
Stellt viele wichtige Stoffe her, wie einen, der das Blut im Falle einer Blutung gerinnen lässt
Was ist Leberversagen?
Leberversagen bedeutet, dass die Leber nicht mehr richtig arbeitet. Es kann eine oder mehrere Aufgaben der Leber betreffen.
Leberversagen entsteht, wenn ein großer Teil Ihrer Leber geschädigt ist.
Dies geschieht durch bestimmte Erkrankungen, Medikamente und Alkohol.
Bei Patienten mit Leberversagen kann es zu einer Gelbsucht kommen (Gelbfärbung von Haut und Augen).
Ein Leberversagen kann sich innerhalb weniger Tage oder über mehrere Jahre entwickeln.
Leberversagen kann tödlich enden
Manchmal ist eine Lebertransplantation notwendig.
Was verursacht ein Leberversagen?
Leberversagen entsteht, wenn ein großer Teil Ihrer Leber geschädigt ist.
Dies kann durch Erkrankungen geschehen, wie beispielsweise:
Virushepatitis (Anschwellen der Leber durch ein Virus), am häufigsten durch Hepatitis B
Zirrhose (bei dieser Lebererkrankung wird normales Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt)
Auch durch die Einnahme bzw. den Konsum bestimmter Substanzen kann die Leber geschädigt werden:
Medikamente wie Paracetamol, die eine Paracetamol-Vergiftung verursachen können
Alkohol
Welche Symptome zeigt ein Leberversagen?
Symptome eines Leberversagens sind unter anderem:
Müdigkeit, Schwäche oder Übelkeit
Gelbliche Verfärbung der Haut und des Weißen im Auge (Gelbsucht)
Neigung zu Blutungen und Blutergüssen
Schwellungen des Bauchs aufgrund der Flüssigkeitsansammlung (Aszites)
Schwindelgefühl und Verwirrtheit (hepatische Enzephalopathie)
Erhöhte Infektionsgefahr aufgrund eines geschwächten Immunsystems
Muffiger, süßlicher Atem
Erbrechen von Blut
Blutiger Stuhl
Woran erkennt der Arzt ein Leberversagen?
Ärzte führen folgende Tests durch:
Bluttests, um die Leberfunktion zu überprüfen und um die Ursache des Leberversagens herauszufinden
Urintests, Bluttests und Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, um zu überprüfen, ob das Leberversagen andere Teile des Körpers beeinträchtigt
Wie wird Leberversagen behandelt?
Es stehen keine Behandlungen zur Verfügung, um die Leber tatsächlich zu heilen. Die Ärzte bitten Sie jedoch, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Leber weniger zu belasten:
Sie sollten auf Alkohol und Medikamente verzichten, die Ihre Leber schädigen können.
Sie sollten weniger rotes Fleisch, Fisch, Käse und Eier essen.
Dafür sollten Sie mehr pflanzliche Proteine (wie Soja) zu sich nehmen.
Sie sollten weniger Salz aufnehmen (indem Sie salzige Nahrungsmittel meiden und Ihr Essen nicht zusätzlich salzen).
Wenn sich der Zustand Ihrer Leber rasch verschlechtert, werden Sie im Krankenhaus behandelt. Die Behandlung kann Folgendes umfassen:
Flüssigkeit über eine Vene, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten
Abführmittel oder Einläufe, um giftige Stoffe (Toxine) aus dem Körper auszuscheiden
Glukose (eine Zuckerart), die über eine Vene (i.v.) verabreicht wird, wenn Ihr Blutzuckerspiegel niedrig ist
Bluttransfusionen oder Medikamente, um die Blutgerinnung im Fall von Blutungen zu unterstützen
Beatmungsschlauch oder Beatmungsmaschine (mechanische Beatmung), wenn Sie starke Atemprobleme haben
Eine Lebertransplantation (operativer Eingriff zur Entfernung einer versagenden Leber, die durch eine gesunde Spenderleber ersetzt wird) kann die Leberfunktion wiederherstellen. Jedoch ist eine Lebertransplantation für viele Patienten mit Leberversagen nicht geeignet.