Was ist eine Paracetamol-Vergiftung?

Eine Paracetamol-Vergiftung entsteht durch die Einnahme von zu viel Paracetamol.

Paracetamol-Vergiftungen können auftreten, wenn zu viel davon in zu kurzer Zeit eingenommen wird, z. B. wenn man versehentlich mehrere unterschiedliche Medikamente oder Produkte mit Paracetamol einnimmt oder absichtlich eine Überdosis einnimmt.

Paracetamol-Vergiftungen können auch langsam entstehen, wenn wegen starker Schmerzen eine hohe Dosis über eine lange Zeit eingenommen wird.

Selbst regelmäßige Dosen von Paracetamol können in bestimmten Situationen gefährlich sein, z. B. wenn Sie einen Leberschaden haben.

Eine Paracetamol-Vergiftung kann Ihre Leber ernsthaft schädigen.

Vergiftungen mit Paracetamol verursachen möglicherweise erst Symptome, wenn Ihre Leber bereits geschädigt ist.

Lesen Sie sich die Beilagezettel von Husten- und Erkältungsprodukten sorgfältig durch.

Lesen Sie die Hinweise auf dem Etikett von Schmerzmitteln und nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.

Wenn Sie ein Kind mit einer Erkältung oder einem Husten pflegen, achten Sie darauf, dass das Kind nicht zu viel Paracetamol erhält. Viele verschiedene Arten von Medikamenten (in flüssiger Form, als Kau- oder Schlucktablette) enthalten Paracetamol. Geben Sie einem Kind keine Medikamente mit Paracetamol als Bestandteil, wenn es bereits ein anderes Medikament mit Paracetamol erhalten hat.

Wenn bei Ihnen oder jemand anderem der Verdacht auf eine Paracetamol-Vergiftung besteht, rufen Sie entweder sofort den medizinischen Notdienst (112 in Europa) oder das lokale Giftinformationszentrum unter +49 (Ortsvorwahl) - 19240 in Deutschland für weitere Hilfe an. Die Weltgesundheitsorganisation führt ein globales Verzeichnis der Giftnotrufzentralen.