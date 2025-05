Was ist eine Cholezystitis?

Cholezystitis bezeichnet die Entzündung der Gallenblase, die sich direkt unterhalb der Leber befindet und in der die Gallenflüssigkeit gespeichert wird. Die Gallenflüssigkeit (kurz: Galle) ist ein Verdauungssaft, der an der Aufspaltung von Fetten in der Nahrung beteiligt ist.

Bei einer Cholezystitis kann es zu Bauchschmerzen kommen, die länger als 6 Stunden anhalten, sowie Fieber und Übelkeit.

Die Untersuchung erfolgt für gewöhnlich mittels Ultraschall der Gallenblase.

Behandelt wird die Cholezystitis, indem die Gallenblase operativ entfernt wird.

Die Cholezystitis ist akut , wenn sie plötzlich einsetzt und nur kurze Zeit andauert.

Nach mehreren Schüben einer akuten Cholezystitis wird die Erkrankung chronisch .

Bei einer chronischen Cholezystitis kommt es zu einer Vernarbung der Gallenblase, sie arbeitet nicht mehr richtig und verursacht Schmerzen.