Wann ist wegen Nackenschmerzen ein Arzt aufzusuchen?

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie Nackenschmerzen und mindestens eines der folgenden Warnsignale verspüren:

Schwäche im Nacken oder in einem oder beiden Armen oder Beinen

Gefühllosigkeit in einem oder beiden Armen oder Beinen

Fieber

Nachtschweiß

Kopfschmerzen

Müdigkeit oder Verwirrtheit

Schmerzen im Brustkorb oder Atemnot

Schmerzen, die durch Anspannung hervorgerufen oder verstärkt werden

Schluckbeschwerden

Suchen Sie innerhalb von 24 Stunden einen Arzt auf, wenn Sie starke Nackenschmerzen verspüren, die durch Medikamente wie Paracetamol oder ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) nicht gelindert werden. Zu NSAR gehören u. a. Ibuprofen und Naproxen.

Wenn Sie Nackenschmerzen ohne Warnsignale haben, können Sie auch einige Tage abwarten oder telefonisch einen Termin mit dem Arzt vereinbaren.