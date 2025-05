Was ist das HPV (humanes Papillomavirus)?

Was ist das HPV (humanes Papillomavirus)?

HPV ist ein Virus, der Warzen verursacht. Es gibt verschiedene Typen von HPV.

Manche Typen von HPV verursachen Warzen auf der Haut.

Andere Typen von HPV verursachen Warzen auf Ihren Genitalien (Feigwarzen).

Manche Typen des HPV, die Feigwarzen verursachen, können auch Krebs verursachen.

Der Krebs, der von einer HPV verursacht werden kann, tritt in dem Teil Ihres Körpers auf, in dem die Infektion vorliegt. Ist Ihr Gebärmutterhals (der untere Teil Ihrer Gebärmutter, der in die Scheide mündet) infiziert, kann dies zu Gebärmutterhalskrebs führen. Bei einer Infektion im Rachen kann sich Rachenkrebs entwickeln.