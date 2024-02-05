Hämorrhagisches Fieber ist eine schwerwiegende Virusinfektion, die Fieber und Blutungen aus Mund, Nase oder inneren Organen auslöst. Solche Infektionen können tödlich verlaufen.

Sie können sich die Infektion zuziehen, indem Sie mit infizierten Menschen, Tieren oder Insekten oder ihren Körperflüssigkeiten wie Speichel, Urin, Kot oder Blut in Kontakt kommen.

Der Arzt erkennt ein hämorrhagisches Fieber anhand von Bluttests.

Hämorrhagisches Fieber kann nicht durch Medikamente geheilt werden. Der Arzt behandelt Ihre Symptome, verabreicht Ihnen Flüssigkeit und stellt sicher, dass Ihre Organe funktionieren.