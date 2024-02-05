skip to main content
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Hämorrhagisches Fieber im Überblick

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2024
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist hämorrhagisches Fieber?

Hämorrhagisches Fieber ist eine schwerwiegende Virusinfektion, die Fieber und Blutungen aus Mund, Nase oder inneren Organen auslöst. Solche Infektionen können tödlich verlaufen.

  • Sie können sich die Infektion zuziehen, indem Sie mit infizierten Menschen, Tieren oder Insekten oder ihren Körperflüssigkeiten wie Speichel, Urin, Kot oder Blut in Kontakt kommen.

  • Der Arzt erkennt ein hämorrhagisches Fieber anhand von Bluttests.

  • Hämorrhagisches Fieber kann nicht durch Medikamente geheilt werden. Der Arzt behandelt Ihre Symptome, verabreicht Ihnen Flüssigkeit und stellt sicher, dass Ihre Organe funktionieren.

  • Manchmal werden versuchsweise antivirale Arzneimittel eingesetzt.

Was verursacht hämorrhagisches Fieber?

Hämorrhagisches Fieber wird durch Viren verursacht. Hämorrhagisches Fieber kann von verschiedenen Virusinfektionen ausgelöst werden, so u. a.:

  • Ebola, in bestimmten Regionen in Afrika

  • Lassa-Fieber, in Westafrika

  • Dengue-Fieber, in Asien und Südamerika

  • Hantavirus, in den USA, Mittel- und Südamerika, Europa und Korea

  • Gelbfieber, in tropischen Regionen von Afrika, Südamerika und des südlichen Panama

Was sind die Symptome von hämorrhagischem Fieber?

Diese Viren machen die Blutgefäße im Körper undicht und lösen dadurch Folgendes aus:

  • Blutungen unter der Haut sowie aus Mund, Nase oder inneren Organen

Zusätzlich zu den Blutungen kommt es u. a. zu folgenden weiteren Symptomen:

  • Fieber

  • Muskelschmerzen und Schmerzen am ganzen Körper

  • Müdigkeit und Schwäche

  • In schweren Fällen Koma, Kreislaufschock sowie Lungen-, Leber- und Nierenversagen

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

