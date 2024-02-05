Was ist hämorrhagisches Fieber?
Hämorrhagisches Fieber ist eine schwerwiegende Virusinfektion, die Fieber und Blutungen aus Mund, Nase oder inneren Organen auslöst. Solche Infektionen können tödlich verlaufen.
Sie können sich die Infektion zuziehen, indem Sie mit infizierten Menschen, Tieren oder Insekten oder ihren Körperflüssigkeiten wie Speichel, Urin, Kot oder Blut in Kontakt kommen.
Der Arzt erkennt ein hämorrhagisches Fieber anhand von Bluttests.
Hämorrhagisches Fieber kann nicht durch Medikamente geheilt werden. Der Arzt behandelt Ihre Symptome, verabreicht Ihnen Flüssigkeit und stellt sicher, dass Ihre Organe funktionieren.
Manchmal werden versuchsweise antivirale Arzneimittel eingesetzt.
Was verursacht hämorrhagisches Fieber?
Hämorrhagisches Fieber wird durch Viren verursacht. Hämorrhagisches Fieber kann von verschiedenen Virusinfektionen ausgelöst werden, so u. a.:
Ebola, in bestimmten Regionen in Afrika
Lassa-Fieber, in Westafrika
Dengue-Fieber, in Asien und Südamerika
Hantavirus, in den USA, Mittel- und Südamerika, Europa und Korea
Gelbfieber, in tropischen Regionen von Afrika, Südamerika und des südlichen Panama
Was sind die Symptome von hämorrhagischem Fieber?
Diese Viren machen die Blutgefäße im Körper undicht und lösen dadurch Folgendes aus:
Blutungen unter der Haut sowie aus Mund, Nase oder inneren Organen
Zusätzlich zu den Blutungen kommt es u. a. zu folgenden weiteren Symptomen:
Fieber
Muskelschmerzen und Schmerzen am ganzen Körper
Müdigkeit und Schwäche
In schweren Fällen Koma, Kreislaufschock sowie Lungen-, Leber- und Nierenversagen