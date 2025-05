Gelbfieber wird von einem Virus verursacht, das durch Stechmücken verbreitet wird. Die Krankheit tritt nur noch in tropischen Gebieten Zentralafrikas, im südlichen Panama und in Südamerikas in Erscheinung. Die Infektion tritt in Südamerika vor allem in den heißen, regnerischen und feuchten Monaten und in Afrika in der späten Regenzeit und frühen Trockenzeit auf.