Was sind die Symptome von Infektionen mit dem Ebola- und dem Marburg-Virus?

Anfängliche Symptome umfassen Folgendes:

Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen

Halsschmerzen

Innerhalb weniger Tage wird die Erkrankung schlimmer, und es kann zu Folgendem kommen:

Bauchschmerzen, starkes Erbrechen und Durchfall, bisweilen mit Blut – das kann zu einer Dehydratation führen (zu wenig Wasser im Körper)

Blutungen unter der Haut (purpurfarbene Stellen oder Flecken), Blutungen aus Mund, Nase oder aus inneren Organen

Ausschlag an Brust und Bauch

Verwirrtheit

Koma (wenn Sie das Bewusstsein verlieren und nicht aufgeweckt werden können)

In der zweiten Woche der Erkrankung erholen sich die Betroffenen entweder langsam oder sie sterben, weil ihre Organe versagen. Es ist wahrscheinlicher, dass Betroffene eher am Ebola- als am Marburg-Virus sterben.