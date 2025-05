Was ist das Lymphsystem?

Das Lymphsystem ist ein Netzwerk von Lymphgefäßen und Lymphknoten, das Lymphflüssigkeit transportiert. Es ist Teil des Immunsystems, das beim Kampf gegen Infektionen und Krebs hilft.

Lymphe ist Flüssigkeit, die aus den kleinsten Blutgefäßen austritt. Sie läuft zwischen die Zellen, bringt Nährstoffe mit sich und transportiert geschädigte Zellen, Krebszellen und Keime ab.

Lymphgefäße sind winzige Röhren, in denen die Lymphe vom Gewebe zu den Lymphknoten und dann von den Lymphknoten zurück in die Blutgefäße transportiert wird.

Lymphknoten sind Sammelpunkte voll spezialisierter weißer Blutkörperchen, die Keime und Zellen aus der Lymphe herausfiltern. Diese Knoten und weißen Blutkörperchen helfen dem Körper dabei, Infektionen und Krebs zu bekämpfen. Deshalb führen Infektionen oder Krebserkrankungen manchmal dazu, dass die in der Nähe liegenden Lymphknoten anschwellen. Bei einer Racheninfektion können zum Beispiel die Lymphknoten im Hals anschwellen. Lymphknoten werden als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet, auch wenn sie in der Regel keine Drüsen sind.

Lymphgefäße befinden sich im ganzen Körper. Die Lymphknoten neigen dazu, sich an bestimmten Stellen, wie an der Halsseite, unter den Armen oder in der Leistengegend, anzusammeln.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.