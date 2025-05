Warzen werden durch ein Virus mit der Bezeichnung HPV verursacht. Es gibt mehr als 100 HPV-Arten. Sie können eine Warze bekommen, indem Sie die einer anderen Person berühren oder auch wenn Sie Sex mit einer Person haben, die eine Warze am Penis, in der Vagina oder am Anus hat. Oralsex kann zu einer HPV-Infektion im Mund oder Rachen führen.

Kinder und junge Menschen neigen eher zu Warzen. Außerdem besteht bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem ein höheres Risiko, wie beispielsweise bei solchen mit HIV/AIDS oder bei Menschen nach einer Organtransplantation.