Manchmal liegt die Behaartheit in der Familie und wird nicht durch ein Problem verursacht.

Das Haarwachstum wird von Hormonen gesteuert. Zusätzliche männliche Hormone bei Frauen führen dazu, dass dickes, dunkles Haar in einem für Männer spezifischen Muster wächst, z. B. auf dem Gesicht und der Brust. Zu den häufigen Ursachen zusätzlicher männlicher Hormone gehört Folgendes:

Polyzystisches Eierstocksyndrom (PCOS)

Erkrankungen der Nebennieren oder der Hirnanhangdrüse (Hypophyse)

Bestimmte Tumoren

Bestimmte Medikamente wie Steroide beim Bodybuilding oder bestimmte Antibabypillen

Bei Frauen mit zusätzlichen männlichen Hormonen können andere männliche Merkmale auftreten (dies wird als Virilisierung bezeichnet). Zu diesen männlichen Merkmalen gehören eine tiefere Stimme, größere Muskeln, kahle Stellen an der Stirn und eine größere Klitoris. Es kann auch zu Akne und einem Ausbleiben der Regelblutung kommen.

Manchmal wird die Behaartheit nicht durch zusätzliche männliche Hormone verursacht. Dies kann sowohl bei Männern als auch bei Frauen auftreten. Die Behaartheit kann sich auf eine Stelle begrenzen oder den ganzen Körper betreffen. Die Ursachen sind Folgende: