Was ist Selbstmordverhalten?
Suizid bedeutet, dass man sich selbst umbringt.
Suizidales Verhalten umfasst:
Gedanken, sich umzubringen
Versuche, sich umzubringen
Sich tatsächlich umbringen (Selbstmord begehen)
Kinder, die sich selbst so verletzen, dass dies nicht zum Tod führen soll, indem sie sich z. B. ritzen, schneiden oder verbrennen, begehen eine nicht-suizidale Selbstverletzung.
Suizid ist in erster Linie ein Problem für Jugendliche und Erwachsene, aber auch Kinder begehen manchmal Selbstmord.
Ein belastendes Ereignis kann Suizidgedanken bei Kindern oder Teenagern auslösen, die eine psychische Gesundheitsstörung wie Depression haben.
Gefährdete Kinder können deprimiert oder ängstlich sein, gewohnte Aktivitäten aufgeben, über den Tod sprechen oder plötzlich andere Verhaltensweisen zeigen.
Die Ärzte versuchen, herauszufinden, wie ernst es einer jungen Person damit ist, sich umzubringen
Die Behandlung kann Einzel- und Familientherapie, Medikamente zur Behandlung anderer psychischer Probleme oder einen Krankenhausaufenthalt umfassen, wenn das Risiko für einen Suizid hoch ist.
Nehmen Sie suizidales Verhalten immer ernst. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind oder Jugendlicher ein Risiko für einen Suizidversuch hat, rufen Sie sofort Hilfe (in den USA 911 oder rufen Sie 1-800-273-8255 an, um die US-amerikanische Telefonseelsorge zur Vorbeugung von Suizid zu erhalten) oder bringen Sie Ihr Kind in die Notaufnahme eines Krankenhauses.
Was verursacht suizidales Verhalten bei Kindern?
Häufig tritt suizidales Verhalten auf, wenn ein Kind oder Jugendlicher bereits ein Problem hat, wie Depression, Substanzenmissbrauch oder eine andere zugrundeliegende psychische Gesundheitsstörung durch ein belastendes Ereignis, wie etwa:
Tod einer geliebten Person
Der Verlust eines Freundes oder einer Freundin
Mobbing
Schwierigkeiten in der Schule
Viele junge Menschen haben solche belastenden Ereignisse. Ohne ein zugrundeliegendes Problem führen diese Ereignisse in der Regel nicht zu suizidalem Verhalten.
Was sind Symptome von suizidalem Verhalten?
Kinder und Jugendliche, die über Suizid nachdenken oder Suizidversuche unternehmen, können:
Dinge sagen, wie „Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden“
Verschenken einige ihrer Lieblingsdinge.
Haben extreme Stimmungsschwankungen.
Schlafstörungen
Ziehen sich von Familie oder Freunden zurück.
Verschlechtern sich in der Schule.
Wie behandeln Ärzte suizidales Verhalten bei Kindern?
Ärztliche Maßnahmen:
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in Sicherheit vor sich selbst ist und entscheiden Sie, ob ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist
Behandlung von Grunderkrankungen wie Depression oder Drogenmissbrauch mit Therapie und manchmal medikamentöser Behandlung
Überweisen Ihr Kind an einen Psychiater oder Psychologen.
Helfen Ihrer Familie dabei, das Risiko zukünftiger Versuche zu verstehen
Lassen Sie Vorkehrungen treffen, damit Ihr Kind vor sich selbst in Sicherheit ist – indem Sie sämtliche Waffen, Medikamente (einschließlich rezeptfreier Arzneimittel, wie Schmerzmittel) und scharfe Gegenstände bei sich zu Hause entfernen oder wegsperren