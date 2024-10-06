Suizid bedeutet, dass man sich selbst umbringt.

Suizidales Verhalten umfasst:

Gedanken, sich umzubringen

Versuche, sich umzubringen

Sich tatsächlich umbringen (Selbstmord begehen)

Kinder, die sich selbst so verletzen, dass dies nicht zum Tod führen soll, indem sie sich z. B. ritzen, schneiden oder verbrennen, begehen eine nicht-suizidale Selbstverletzung.

Suizid ist in erster Linie ein Problem für Jugendliche und Erwachsene, aber auch Kinder begehen manchmal Selbstmord.

Ein belastendes Ereignis kann Suizidgedanken bei Kindern oder Teenagern auslösen, die eine psychische Gesundheitsstörung wie Depression haben.

Gefährdete Kinder können deprimiert oder ängstlich sein, gewohnte Aktivitäten aufgeben, über den Tod sprechen oder plötzlich andere Verhaltensweisen zeigen.

Die Ärzte versuchen, herauszufinden, wie ernst es einer jungen Person damit ist, sich umzubringen

Die Behandlung kann Einzel- und Familientherapie, Medikamente zur Behandlung anderer psychischer Probleme oder einen Krankenhausaufenthalt umfassen, wenn das Risiko für einen Suizid hoch ist.

Nehmen Sie suizidales Verhalten immer ernst. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind oder Jugendlicher ein Risiko für einen Suizidversuch hat, rufen Sie sofort Hilfe (in den USA 911 oder rufen Sie 1-800-273-8255 an, um die US-amerikanische Telefonseelsorge zur Vorbeugung von Suizid zu erhalten) oder bringen Sie Ihr Kind in die Notaufnahme eines Krankenhauses.