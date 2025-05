Die von Hippel-Lindau-Krankheit ist eine seltene genetische Störung, bei der sich in mehreren Organen Tumoren entwickeln. Die häufigsten Tumoren werden in den Blutgefäßen (Angiome) gefunden, die sich im Gehirn und im Hintergrund der Augen (Netzhaut) bilden. In anderen Organen können sich andere Formen von Tumoren entwickeln, wie in den Nebennieren, der Niere, der Leber und der Bauchspeicheldrüse. Der Tumor kann, muss aber nicht bösartig sein.

Die Symptome hängen von der Lage der Tumoren ab und treten typischerweise in einem Alter zwischen 10 und 30 Jahren auf.

Es wird ein Gentest bei Ihrem Kind und direkten Verwandten durchgeführt.

Die Behandlung ist nach Möglichkeit eine Operation zur Entfernung des Tumors.

Ihr Kind muss regelmäßig mit bildgebenden Verfahren auf Tumoren untersucht werden, weil eine frühzeitige Behandlung am effektivsten ist.

Menschen mit der von Hippel-Lindau-Krankheit tragen im späteren Leben ein Risiko für Nierenkrebs.