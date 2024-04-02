Das Sturge-Weber-Syndrom wird durch ein geschädigtes Gen hervorgerufen. Dieses Gen wurde versehentlich beschädigt, als das Baby noch im Mutterleib war. Dieses abnorme Gen wird nicht von den Eltern vererbt.

Abnorme Blutgefäße, die im Gesicht wachsen, lassen ein rotes oder lilafarbenes Geburtsmal entstehen. Abnorme Blutgefäße, die um das Gehirn herum wachsen, schädigen das Gehirn oder führen einen Schlaganfall herbei.