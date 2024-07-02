Was sind die Symptome eines Hirntumors bei Kindern?

Die Symptome von Hirntumoren treten auf, weil der wachsende Tumor Druck auf das Gehirn ausübt.

Säuglinge können folgendes Verhalten zeigen:

Sie wirken reizbar.

Sind schläfrig oder schwer zu wecken, wenn sie normalerweise bereits wach wären.

Sie erbrechen sich.

Wenn der Tumor bereits früh im Säuglingsalter beginnt, kann der Kopf Ihres Babys zu groß erscheinen.

Ältere Kinder haben ähnliche Symptome, können aber auch an Folgendem leiden:

Kopfschmerzen

Sehstörungen, wie Doppeltsehen (den gleichen Gegenstand 2-mal sehen)

Schwierigkeiten, die Augen nach oben zu bewegen

Stimmungsschwankungen, wie z. B. Reizbarkeit

Veränderungen in der Wachsamkeit, wie verwirrt und benommen sein

Andere Symptome hängen davon ab, wo der Tumor im Gehirn wächst.