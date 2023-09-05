Wann sollte mein Kind zum Arzt?

Gehen Sie sofort in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wenn Ihr Kind unter Keuchatmung leidet und eines der folgenden Warnzeichen aufweist:

Pfeifender Ton (Keuchatmung) beim Einatmen, nicht nur beim Ausatmen

Schnelle Atmung

Setzt die ganzen Brustmuskeln zum Atmen ein.

Weite (bebende) Nasenflügel beim Atmen

Blaue Färbung um die Lippen herum

Rufen Sie den Arzt an, wenn Ihr Kind an Keuchatmung leidet und Probleme beim Essen und Trinken hat, jedoch keine dieser Warnzeichen hat.