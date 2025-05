Die Rh-Inkompatibilität an sich ist kein Problem. Sie wird allerdings zum Problem, wenn Blut Ihres Rh-positiven Babys in Ihren Rh-negativen Blutkreislauf gelangt. Viele Menschen denken, dass sich das Blut des Babys nicht mit dem der Mutter vermischt. Tatsächlich kommt es in folgenden Fällen häufig zu einer Vermischung:

Bei der Geburt des Babys

Bei einer Fehlgeburt

Bei einer Abtreibung

Bei einer schweren Verletzung an Ihrem Bauch während der Schwangerschaft

Wenn das Rh-positive Blut Ihres Babys in das Rh-negative Blut von Ihnen gelangt, reagiert das Immunsystem Ihres Körpers heftig darauf. Ihr Immunsystem stellt ein Eiweiß (Protein) her, das Rh-Antikörper heißt und das Rh-positive Blut Ihres Babys bekämpft. Diese Rh-Antikörper können in die Rh-positiven Blutzellen Ihres Babys eindringen und diese zerstören.

Rh-Inkompatibilität schadet Ihrer ersten Schwangerschaft nicht, weil Sie erst Rh-Antikörper entwickeln, wenn Sie Ihr erstes Baby geboren haben oder eine Fehlgeburt hatten.

Eine Rh-Inkompatibilität kann einer zweiten (oder späteren) Schwangerschaft schaden. Wenn Sie bereits Rh-Antikörper aufgrund einer früheren Schwangerschaft gebildet haben, könnte dies Ihrem Rh-positiven Baby Probleme bereiten. Ihre Rh-Antikörper können die roten Blutzellen Ihres Babys zerstören und Ihrem Baby folgende Probleme bereiten:

Anämie

Gelbsucht

Schädigung des Gehirns

Tod vor der Geburt (Fehlgeburt)

Je öfter Sie mit einer Rh-Inkompatibilität schwanger waren, desto mehr Rh-Antikörper haben Sie. Je mehr Rh-Antikörper Sie haben, desto größere Probleme wird Ihr nächstes Baby haben.