Behandlungsmöglichkeiten:

Krebserkrankungen in frühen Stadien, die sich nicht über die Oberfläche des Gebärmutterhalses hinaus ausgebreitet haben, können mit einem chirurgischen Eingriff entfernt werden. Der Arzt muss nur einen Teil des Gebärmutterhalses entfernen (nicht den ganzen Gebärmutterhals oder die ganze Gebärmutter) und kann daher den Eingriff durch die Scheide ausführen. Mögliche Verfahren:

LEEP – eine dünne elektrische Drahtschlinge, mit welcher der Krebs entfernt wird

Laser – dieses Verfahren kann in der Arztpraxis vorgenommen werden, nachdem die Bereiche rund um das auffällige Gewebe zuvor betäubt worden sind

Messer – dieser Eingriff wird im Krankenhaus unter Vollnarkose vorgenommen

Diese Operationen wirken sich nicht auf Ihre Fähigkeit aus, schwanger zu werden. Sie müssen jedoch in Zukunft per Kaiserschnitt entbunden werden.

Weiter fortgeschrittene Krebserkrankungen, die sich aber noch nicht weit verbreitet haben, können mit einer Hysterektomie behandelt werden. Bei einer Hysterektomie entfernt der Arzt Ihre Gebärmutter und manchmal auch das umliegende Gewebe. Bisweilen wird nach der Hysterektomie eine Strahlentherapie durchgeführt. Wenn sich der Krebs ausgebreitet hat, kann der Arzt eine Strahlentherapie zusammen mit Chemotherapie verordnen. Nach Bestrahlung und Chemotherapie wird manchmal eine weitere Operation durchgeführt, um verbleibendes Tumorgewebe zu entfernen.