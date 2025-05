Ein Vaginalring ist ein kleines Kunststoffteil, das in die Scheide eingesetzt wird. Der Ring schüttet Östrogen und Progestin aus, um eine Schwangerschaft bei Ihnen zu verhindern. In der Regel lassen Sie den Ring 3 Wochen lang in der Scheide und tragen dann 1 Woche lang keinen Ring. Während dieser Woche haben Sie wahrscheinlich Ihre Periode. Nach Ablauf der Woche setzen Sie einen neuen Ring ein. Einige Ärzte raten Ihnen, den Ring 5 Wochen in der Scheide zu lassen und ihn dann gegen einen neuen Ring auszutauschen.

Sie benötigen unter Umständen in der ersten Woche, in der Sie den Ring tragen, eine Ersatzverhütungsmethode (wie z. B. ein Kondom).

Es kann für Sie leichter sein, sich daran zu erinnern, dass Sie den Ring alle 3 bis 5 Wochen erneuern müssen, als jeden Tag eine Pille einzunehmen oder einmal wöchentlich ein Pflaster zu erneuern.

Andererseits kann auch schnell in Vergessenheit geraten, den Ring herauszunehmen und zu ersetzen, da Sie ihn weder sehen noch fühlen können.

Die Nebenwirkungen des Rings sind ähnlich wie die der Pille und des Pflasters.