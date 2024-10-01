Eine Anämie (Blutarmut) liegt dann vor, wenn im Körper nicht genug rote Blutkörperchen oder Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) vorhanden sind. Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff von den Lungen zu allen anderen Organen. Hämoglobin ist der Stoff in den roten Blutkörperchen, der den Sauerstoff transportiert.

Wenn zu wenige rote Blutkörperchen oder zu wenig Hämoglobin vorhanden sind, kann das Blut nicht die Menge an Sauerstoff transportieren, die der Körper benötigt.

Eine Anämie verursacht Müdigkeit und Schwäche.

Es gibt viele Ursachen für eine Anämie.

Es ist wichtig, dass man sich im Alter auf eine Anämie hin untersuchen lässt, da die Anämie die Lebenserwartung verkürzen kann.