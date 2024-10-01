Was ist Anämie?
Eine Anämie (Blutarmut) liegt dann vor, wenn im Körper nicht genug rote Blutkörperchen oder Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) vorhanden sind. Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff von den Lungen zu allen anderen Organen. Hämoglobin ist der Stoff in den roten Blutkörperchen, der den Sauerstoff transportiert.
Wenn zu wenige rote Blutkörperchen oder zu wenig Hämoglobin vorhanden sind, kann das Blut nicht die Menge an Sauerstoff transportieren, die der Körper benötigt.
Eine Anämie verursacht Müdigkeit und Schwäche.
Es gibt viele Ursachen für eine Anämie.
Es ist wichtig, dass man sich im Alter auf eine Anämie hin untersuchen lässt, da die Anämie die Lebenserwartung verkürzen kann.
Wodurch wird eine Anämie verursacht?
Ursachen für Anämie sind u. a. folgende:
Verlust von viel Blut aufgrund einer Verletzung, starker Monatsblutungen oder Problemen mit dem Verdauungstrakt oder den Harnwegen (chronische Blutung)
Unzureichende Bildung von roten Blutkörperchen aufgrund eines Mangels an Eisen, Vitamin B12 oder Folsäure im Körper oder aufgrund von Leukämie oder einer anderen Krebserkrankung
Zerstörung zu vieler roter Blutkörperchen durch den Körper
Was sind die Symptome einer Anämie?
Die Symptome hängen vom Schweregrad der Anämie ab.
Eine leichte Anämie verursacht Folgendes:
Gefühl von Schwäche und Müdigkeit
Blässe
Eine schwere Anämie verursacht Folgendes:
Schwächegefühl und Schwindel
Durstgefühl
Schwitzen
Schwachen, schnellen Puls
Wadenkrämpfe während körperlicher Aktivität
Kurzatmigkeit
Schmerzen im Brustkorb
Woran erkennt der Arzt eine Anämie?
Ein Bluttest wird durchgeführt, um den Hämoglobinspiegel und die Anzahl der roten Blutkörperchen zu bestimmen. Es können auch andere Tests durchgeführt werden, um die Ursache der Anämie festzustellen.
Wie wird eine Anämie behandelt?
Wenn die Anämie durch ein gesundheitliches Problem verursacht wird, wird dieses behandelt. Die Behandlung hängt von der Art der Anämie ab, die vorliegt. Eine Anämie kann folgendermaßen behandelt werden:
Eisenergänzungsmittel, als Tabletten oder intravenös (direkt in die Vene [i.v.] verabreicht)
Andere Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin B12 oder Folsäure
Transfusion roter Blutkörperchen im Fall einer schweren Anämie
Medikamente, die dazu führen, dass der Körper vermehrt rote Blutkörperchen bildet