Das erste Symptom am Ballenzeh können Schmerzen am Gelenk sein, wenn man Schuhe trägt, die zu schmal und/oder eng sind. Später können weitere Symptome auftreten, wie Vergrößerung, eine schmerzhafte, warme, gerötete Schwellung an der Stelle, an der das Gelenk hervortritt (Schleimbeutelentzündung), und Schwellungen und Schmerzen um das Gelenk. Die Beweglichkeit des Gelenks ist meist eingeschränkt.