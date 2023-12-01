Eine Achillobursitis entsteht, wenn sich der mit Flüssigkeit gefüllte Schleimbeutel (Bursa) zwischen Achillessehne und Haut hinter der Ferse (superfizielle Bursitis) oder zwischen Achillessehne und Fersenbein (subachilläre Bursitis oder retrokalkaneare Bursitis) entzündet.

Typische Symptome sind Schwellungen, Wärme, Schmerzen und Berührungsempfindlichkeit an der Fersenkappe.

Die Diagnose gründet sich auf die Symptome, eine Untersuchung und in einigen Fällen auf Röntgenbilder.

Die Behandlung zielt auf die Bekämpfung der Entzündung und je nach betroffener Stelle auf Druckentlastung der Fersenkappe ab.

Die Achillessehne verbindet die Wadenmuskeln mit dem Fersenbein. Bei einer Schleimbeutelentzündung sind die Schleimbeutel (das sind die flachen, mit Flüssigkeit gefüllten Beutel, die überall dort abfedern und die Reibung verringern, wo Haut, Muskeln, Sehnen und Bänder über die Knochen gleiten) entzündet.

Eine superfizielle Bursitis tritt hauptsächlich bei jungen Frauen auf, kann aber auch Männer betreffen. Sie verschlimmert sich unter Umständen, wenn das weiche Gewebe hinter der Ferse beim Laufen gegen die harte hintere Kappe des Schuhs drückt. Schuhe, die am hinteren Ende sehr spitz zulaufen (wie Schuhe oder Pumps mit hohen Absätzen), können eine Vergrößerung des Knochens hinten an der Ferse verursachen oder verschlimmern (das nennt man Haglund-Deformität). Das wiederum trägt zu einer superfiziellen Bursitis bei.

Alle Erkrankungen, die die Achillessehne zusätzlich belasten, können eine subachilläre Bursitis (auch als retrokalkaneare Bursitis bezeichnet) auslösen. Verletzungen der Ferse (wie solche, die durch steife oder schlecht sitzende Schuhe verursacht werden) und Krankheiten (wie rheumatoide Arthritis und Gicht) können dies ebenfalls verursachen.

Schleimbeutelentzündung an der Ferse

Symptome der Achillobursitis Die Symptome hängen von der Ursache und dem Ort der Schleimbeutelentzündung ab. Superfizielle Bursitis Zu den frühen Symptomen einer superfiziellen Bursitis gehören u. a. Rötung, Schmerz und Wärme an der Fersenkappe. Später kann sich die obere Hautschicht abwetzen. Nach mehreren Monaten bildet sich ein Schleimbeutel (Bursa), ein gehobener, roter oder fleischfarbener Bereich (Knötchen), der druckempfindlich und weich ist und sich entzünden kann. Wird die superfizielle Bursitis chronisch, kann der Schleimbeutel sich verhärten und vernarben. Subachilläre Bursitis Wenn sich der Schleimbeutel nach einer Verletzung oder Gicht entzündet, treten die Symptome einer subachillären Bursitis zumeist akut auf. Wenn sich die Bursitis infolge anderer Krankheiten (wie z. B. einer rheumatoiden Arthritis) bildet, entwickeln sich die Symptome langsam. An der Fersenkappe kommt es zu Schmerzen, Schwellung und Wärme. Es kommt zu Schwierigkeiten beim Gehen und dem Tragen von Schuhen. Zuerst entsteht im oberen Bereich der hinteren Fersenkappe eine leicht gerötete, geschwollene, empfindliche Stelle. Wenn sich der entzündete Schleimbeutel vergrößert, breitet sich die Schwellung seitlich auf beide Seiten der Ferse aus.

Diagnose einer Achillobursitis Ärztliche Untersuchung

Manchmal Röntgenaufnahmen Die Diagnose einer superfiziellen und subachillären Bursitis beginnt mit der Untersuchung des betroffenen Fußes. Bei Verdacht auf superfizielle Bursitis sucht der Arzt nach einem roten oder fleischfarbenen Knötchen. Bei Verdacht auf subachilläre Bursitis drückt der Arzt den Zwischenraum zwischen der Sehne und dem Fersenbein, um herauszufinden, wo es schmerzt. Mit Röntgenaufnahmen diagnostiziert man zwar keine Sehnen-Schleimbeutelentzündung, aber Ärzte können die Aufnahmen nutzen, um andere Ursachen für die Schmerzen in der Ferse auszuschließen, wie einen Bruch des Fersenbeins oder eine durch rheumatoide Arthritis oder eine andere entzündliche Arthritis verursachte Schädigung des Fersenbeins. Eine MRT (Magnetresonanztomographie) kann durchgeführt werden, um andere Ursachen auszuschließen.