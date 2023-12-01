Achillobursitis

Typische Symptome sind Schwellungen, Wärme, Schmerzen und Berührungsempfindlichkeit an der Fersenkappe.
Die Diagnose gründet sich auf die Symptome, eine Untersuchung und in einigen Fällen auf Röntgenbilder.
Die Behandlung zielt auf die Bekämpfung der Entzündung und je nach betroffener Stelle auf Druckentlastung der Fersenkappe ab.
(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Füße.)
Die Achillessehne verbindet die Wadenmuskeln mit dem Fersenbein. Bei einer Schleimbeutelentzündung sind die Schleimbeutel (das sind die flachen, mit Flüssigkeit gefüllten Beutel, die überall dort abfedern und die Reibung verringern, wo Haut, Muskeln, Sehnen und Bänder über die Knochen gleiten) entzündet.
Eine superfizielle Bursitis tritt hauptsächlich bei jungen Frauen auf, kann aber auch Männer betreffen. Sie verschlimmert sich unter Umständen, wenn das weiche Gewebe hinter der Ferse beim Laufen gegen die harte hintere Kappe des Schuhs drückt. Schuhe, die am hinteren Ende sehr spitz zulaufen (wie Schuhe oder Pumps mit hohen Absätzen), können eine Vergrößerung des Knochens hinten an der Ferse verursachen oder verschlimmern (das nennt man Haglund-Deformität). Das wiederum trägt zu einer superfiziellen Bursitis bei.
Alle Erkrankungen, die die Achillessehne zusätzlich belasten, können eine subachilläre Bursitis (auch als retrokalkaneare Bursitis bezeichnet) auslösen. Verletzungen der Ferse (wie solche, die durch steife oder schlecht sitzende Schuhe verursacht werden) und Krankheiten (wie rheumatoide Arthritis und Gicht) können dies ebenfalls verursachen.
Schleimbeutelentzündung an der Ferse
Normalerweise gibt es an der Ferse nur einen Schleimbeutel, der zwischen Achillessehne und Fersenbein (Kalkaneus) liegt. Wenn er sich entzündet, anschwillt und schmerzt, spricht man von subachillärer Bursitis.
Durch ungewohnten Druck und Bewegungsstörungen des Fußes kann sich ein zusätzlicher, schützender Schleimbeutel zwischen Achillessehne und Haut bilden. Wenn er sich entzündet, anschwillt und schmerzt, spricht man von superfizieller Bursitis.
Symptome der Achillobursitis
Die Symptome hängen von der Ursache und dem Ort der Schleimbeutelentzündung ab.
Superfizielle Bursitis
Zu den frühen Symptomen einer superfiziellen Bursitis gehören u. a. Rötung, Schmerz und Wärme an der Fersenkappe. Später kann sich die obere Hautschicht abwetzen. Nach mehreren Monaten bildet sich ein Schleimbeutel (Bursa), ein gehobener, roter oder fleischfarbener Bereich (Knötchen), der druckempfindlich und weich ist und sich entzünden kann. Wird die superfizielle Bursitis chronisch, kann der Schleimbeutel sich verhärten und vernarben.
Subachilläre Bursitis
Wenn sich der Schleimbeutel nach einer Verletzung oder Gicht entzündet, treten die Symptome einer subachillären Bursitis zumeist akut auf. Wenn sich die Bursitis infolge anderer Krankheiten (wie z. B. einer rheumatoiden Arthritis) bildet, entwickeln sich die Symptome langsam. An der Fersenkappe kommt es zu Schmerzen, Schwellung und Wärme. Es kommt zu Schwierigkeiten beim Gehen und dem Tragen von Schuhen. Zuerst entsteht im oberen Bereich der hinteren Fersenkappe eine leicht gerötete, geschwollene, empfindliche Stelle. Wenn sich der entzündete Schleimbeutel vergrößert, breitet sich die Schwellung seitlich auf beide Seiten der Ferse aus.
Diagnose einer Achillobursitis
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Röntgenaufnahmen
Die Diagnose einer superfiziellen und subachillären Bursitis beginnt mit der Untersuchung des betroffenen Fußes.
Bei Verdacht auf superfizielle Bursitis sucht der Arzt nach einem roten oder fleischfarbenen Knötchen.
Bei Verdacht auf subachilläre Bursitis drückt der Arzt den Zwischenraum zwischen der Sehne und dem Fersenbein, um herauszufinden, wo es schmerzt. Mit Röntgenaufnahmen diagnostiziert man zwar keine Sehnen-Schleimbeutelentzündung, aber Ärzte können die Aufnahmen nutzen, um andere Ursachen für die Schmerzen in der Ferse auszuschließen, wie einen Bruch des Fersenbeins oder eine durch rheumatoide Arthritis oder eine andere entzündliche Arthritis verursachte Schädigung des Fersenbeins. Eine MRT (Magnetresonanztomographie) kann durchgeführt werden, um andere Ursachen auszuschließen.
Behandlung der Achillobursitis
Bei beiden Erkrankungen: warme und kalte Kompressen, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und Injektionen eines Kortikosteroids und eines Schmerzmittels
Bei einer superfiziellen Bursitis: Wechsel des Schuhwerks und manchmal ein operativer Eingriff
Bei sowohl superfizieller wie subachillärer Bursitis können warme und kalte Kompressen, NSAR und Spritzen mit einem Kortikosteroid und einem Schmerzmittel in den entzündeten Schleimbeutel die Schmerzen und die Entzündung vorübergehend lindern. Die Lösung darf auf keinen Fall in die Sehne gespritzt werden. Nach dieser Behandlung sollte der Patient ruhen.
Bei der superfiziellen Bursitis zielt die Behandlung darauf ab, die Entzündung einzudämmen und den Fuß im Schuh so auszurichten, dass die Ferse wenig bewegt und belastet wird. Fersenpolster aus Schaumstoff oder Filz heben den Fuß an und mildern den Druck. Gelpolster über dem schmerzhaften Schleimbeutel oder ein Weiten des Fersenteils des Schuhs und ein Polster um den entzündeten Schleimbeutel können helfen. Hinten offene Schuhe können getragen werden, bis die Entzündung zurückgegangen ist. In einigen Fällen bringen Spezialschuhe, z. B. Laufschuhe mit stabilisierender Mittelsohle, Schuheinlagen (Orthesen) oder beides Erleichterung, da sie den Fehlbewegungen von Fuß und Ferse entgegenwirken. Manche Schuhe verfügen auch über ein Polster, das Reizungen der Fersen- und Achillessehne verhindern.
Wenn diese Behandlungen nicht erfolgreich sind, muss ein Teil des Fersenbeins u. U. operativ umgeformt werden.