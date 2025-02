Aneurysmatische Knochenzysten kommen in der Regel vor dem 25. Lebensjahr vor. Die Ursache ist nicht bekannt. Diese Zysten bestehen aus mehreren flüssigkeitsgefüllten Beuteln, die zusammenhängen. Sie treten normalerweise auf der Innenseite der Langknochen (Oberarm und Oberschenkel) auf. Es können jedoch alle Knochen davon betroffen sein. Diese Zysten wachsen allgemein langsam. Zumeist treten Schmerzen und Schwellungen auf. Es kann einige Wochen bis zu einem Jahr dauern, bis eine solche Zyste erkannt wird.

Aneurysmatische Knochenzyste am Handgelenk Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Michael J. Joyce und Dr. med. Hakan Ilaslan.

Zur Diagnose von aneurysmatischen Knochenzysten werden in der Regel eine Röntgenuntersuchung und Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt. Zudem wird eine Gewebeprobe zur Untersuchung unter dem Mikroskop entnommen (Biopsie).

Die operative Entfernung der gesamten Zyste ist am erfolgversprechendsten. In einigen Fällen kommt es jedoch zu einer erneuten Zystenbildung, vor allem dann, wenn die Zyste nicht vollständig entfernt wurde. In eine aneurysmatische Knochenzyste können auch Doxycyclin (einem Antibiotikum), Albumin und Luft injiziert werden, wodurch sich ein injizierbarer Schaum bildet. Es können mehr als eine oder zwei Injektionen erforderlich sein. Auch andere Formulierungen mit Alkohol wurden verwendet. Bestrahlungen sollten möglichst vermieden werden, da sich danach bösartige Tumoren entwickeln können. Bei Zysten in der Wirbelsäule, die nicht operativ oder mit Injektionen behandelt werden können und die auf das Rückenmark drücken, kann eine Bestrahlung jedoch die beste Behandlungsform sein.