Gutartige Knochentumoren

Gutartige (nicht kanzeröse) Riesenzelltumoren (GCT) treten in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Sie entstehen hauptsächlich an den Knochenenden und können sich in benachbartes Gewebe ausbreiten. Sie können Schmerzen verursachen.

Zur Diagnose eines gutartigen Riesenzelltumors macht der Arzt zunächst Röntgenaufnahmen. Da diese Tumoren in seltenen Fällen in die Lunge streuen (Metastasen bilden), kann unter Umständen eine Computertomografie (CT) des Brustkorbs durchgeführt werden. Auch eine Biopsie wird vorgenommen, um sicherzugehen, dass der Tumor gutartig ist.

Die Behandlung eines gutartigen Riesenzelltumors hängt von der Tumorgröße ab. Der Tumor kann operativ entfernt und die Entnahmestelle mit einem Knochentransplantat, einem synthetischen Knochentransplantat oder Knochenzement (Polymethylmethacrylat) geschlossen werden, um die Knochenstruktur zu stärken. Gelegentlich muss bei sehr großen Tumoren der betroffene Knochenteil entfernt und das Gelenk wiederaufgebaut werden. Die häufigste Behandlung ist ein chirurgischer Eingriff, der als radikale Kürettage bezeichnet wird und bei dem der Tumor aggressiv mit einem löffelförmigen Instrument ausgeschabt und die Entnahmestelle mit einem Hochgeschwindigkeitsbohrer weiter entleert wird. Danach kann die Entnahmestelle mit Phenol behandelt oder mit flüssigem Stickstoff eingefroren und mit synthetischem Knochenzement gefüllt werden. Diese Behandlungen reduzieren das Risiko eines Wiederauftretens des Tumors. Nach dieser Behandlung kommt es bei ca. 10 % zur erneuten Tumorbildung. Riesenzelltumoren sind nur selten bösartig. Wenn der Tumor nicht vollständig durch eine Operation entfernt werden kann, kann der monoklonale Antikörper Denosumab zur Behandlung eingesetzt werden. Denosumab wird häufig vor der Operation eingesetzt, um die den Riesenzelltumor umgebende Schutzhülle zu verhärten und eine aggressivere Kürettage zu ermöglichen.