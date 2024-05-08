Handinfektionen durch Bisse

Die häufigste Handinfektion durch Menschenbisse ist auf eine Verletzung der Knöchel zurückzuführen, wenn jemand bei einem Schlag ins Gesicht die Zähne des Gegners trifft (Kampfbisse). Tierbisse sind ebenfalls eine häufige Ursache für Handinfektionen. Bissverletzungen durch Mensch und Tier sind potenziell gefährlich und können durch die Wundverschmutzung mit Bakterien zu vielen schweren Infektionen führen. Alle Bissverletzungen können zu gefährlichen und schweren Infektionen oder ernsten Komplikationen wie Sehnenentzündungen oder infektiöser Arthritis führen.

Wenn sich eine Bisswunde infiziert, wird sie schmerzhaft, berührungsempfindlich, rot und schwillt an.

(Siehe auch Überblick über Erkrankungen der Hände).

Diagnose von Infektionen durch Bisse an den Händen Ärztliche Untersuchung

Röntgenaufnahmen

Kulturen Die Diagnose einer infizierten Bisswunde stützt sich zwar auf eine Untersuchung, doch wird oft eine Röntgenaufnahme gemacht, um festzustellen, ob eine Fraktur, ein Zahn oder andere Fremdkörper eine Infektion verursachen oder verschlimmern. Um die Art der Bakterien, die die Infektion verursachen, zu identifizieren, wird ein Abstrich oder eine Eiterprobe aus der Wunde entnommen und versucht, eine Bakterienkultur im Labor anzulegen.