Die Symptome der Polymyalgia rheumatica können plötzlich oder schleichend auftreten. In Nacken, Schultern, oberem und unterem Rücken und den Hüften kommt es zu Schmerzen und Steifheit. Die Steife ist am Morgen und nach Ruhephasen am ausgeprägtesten. Manchmal können die Beschwerden so stark sein, dass die Betroffenen das Bett nicht verlassen können oder nicht in der Lage sind, einfache Tätigkeiten auszuführen. Obwohl die Muskeln nicht geschädigt oder schwach sind, fühlen sie sich schwach. Außerdem kann es zu Fieber, Unwohlsein, Depressionen und Gewichtsverlust kommen.

Manche Patienten mit Polymyalgia rheumatica weisen außerdem Symptome einer Riesenzellarteriitis auf, die zu einer Erblindung führen können. Die Arthritis kann leicht verlaufen. Wenn sie jedoch schwer verläuft oder das Hauptsymptom ist, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine rheumatoide Arthritis.