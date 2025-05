Donovanosis (Granuloma inguinale) ist eine sexuell übertragbare Infektion, die vom Bakterium Klebsiella granulomatis ausgelöst wird. Sie führt zu chronischer Entzündung und Vernarbung der Genitalien.

Granuloma inguinale verursacht in der Regel einen schmerzfreien, roten Knoten im oder nahe am Genitalbereich. Dieser vergrößert sich langsam, zerfällt und bildet ein offenes Geschwür.

Ärzte vermuten die Infektion bei Personen, die typische Symptome aufweisen und in Gebieten leben, wo diese Infektion vorkommt. Sie bestätigen die Diagnose durch Untersuchung einer Flüssigkeitsprobe aus der Wunde.

Eine Behandlung mit Antibiotika ist in der Regel wirksam.

Die Verwendung von Kondomen während des Geschlechtsverkehrs kann dazu beitragen, dass Granuloma inguinale und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) nicht von einer Person auf eine andere übertragen werden.

Granuloma inguinale kommt in Industrieländern äußerst selten vor, tritt aber in Papua-Neuguinea, Australien, Südafrika, in der Karibik und in Teilen von Brasilien und Indien auf.

Symptome des Granuloma inguinale Symptome von Granuloma inguinale beginnen normalerweise 1 bis 12 Wochen nach Infektion. Das erste Symptom ist ein schmerzloser, roter Knoten, der sich langsam zu einer runden, erhabenen Geschwulst entwickelt. Diese Geschwulst bricht dann auf und bildet eine übelriechende Wunde in der Nähe des ursprünglichen Infektionsherdes: Penis, Skrotum, Lenden und Schenkel bei Männern

Vulva, Vagina und umgebende Haut bei Frauen

Gesicht

Anus und Gesäß bei Menschen, die Analverkehr praktizieren Geschwüre vergrößern sich langsam und befallen das umliegende Gewebe, was weitere Schäden verursacht. Die Geschwüre können sich ebenfalls durch Kontakt mit anderen Körperstellen ausbreiten. Ohne Behandlung breiten sich die Geschwüre weiter aus. Die Geschwüre verheilen langsam und können bleibende Narben zur Folge haben. Manchmal verbreitet sich die Infektion durch die Blutbahn in die Knochen, die Gelenke oder die Leber.

Diagnose des Granuloma inguinale Untersuchung der Wundflüssigkeit Ein Verdacht auf Granuloma inguinale besteht bei Personen, die in Gebieten leben, wo diese Infektion häufiger vorkommt, und die infektionstypische Läsionen haben. Um Granuloma inguinale als Diagnose zu bestätigen, entnehmen Ärzte Flüssigkeitsproben, die von der Wunde abgeschabt wurden, und untersuchen sie mikroskopisch. Wenn die Diagnose unklar ist, entnehmen Ärzte eine Gewebeprobe und untersuchen diese mikroskopisch (Biopsie).

Behandlung des Granuloma inguinale Ein Antibiotikum

Testen und Behandlung der Sexualpartner Die Behandlung erfolgt mit dem Antibiotikum Azithromycin, das mindestens 3 Wochen lang oral eingenommen wird. Die Antibiotika Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Doxycyclin, Erythromycin und Ciprofloxacin sind alternative Behandlungen. Gelegentlich werden Antibiotika als Injektion in einen Muskel oder eine Vene verabreicht. Die Behandlung führt in der Regel innerhalb von 7 Tagen zu einer Besserung. Die Heilung kann langsam erfolgen, und wunde Stellen können erneut auftreten. Dann muss längere Zeit behandelt werden. Wenn die Behandlung anzuschlagen scheint, sollten die Patienten 6 Monate lang regelmäßig untersucht werden. Alle Sexualpartner/-innen der letzten Zeit sollten untersucht und ebenfalls behandelt werden, wenn sie sich infiziert haben.